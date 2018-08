Ismét útra kelt az ereklye

Az elmúlt években az már hagyománnyá vált, hogy Szent Orbán ereklyéje útra kell Zemplénben, a Tokaji Borvidéken a május 25-e környéki hétvégén, vagyis a védőszent napjához kötődve. Most azonban augusztusban tett egy nagyobb utazást az ereklye Felvidéken, hazafelé pedig Bódvaszilason.

Két hétig volt a tornagörgői templomban az ereklye.” Újvári Marika

Monokon őrzik

Szent Orbán pápa földi maradványai 1771 óta Kossuth Lajos szülővárosában, Monokon találhatóak, a Sarlós Boldogasszony Templomban. Ekkor adományozta az ereklyét XIV. Kelemen pápa gróf Andrássy Istvánnak, hogy biztosítsa a bőséges aszú termést a vidék számára.

Szent Orbán a szőlő és a bor Európa-szerte tisztelt védőszentje. A középkori hagyomány szerint ő rendelte el, hogy a mise áldozati kelyhét és tányérkáját aranyból vagy ezüstből készítsék el. Szőlővédő patrónus, időjárásszent. Szent Orbánt sokan ismerik hazánkban is, több helyütt áll szobra, temploma, számos népi hagyomány is kapcsolódik hozzá.

2014-ben egy csontdarabbal utazó ereklye készült egy monoki mesterember faragásával, azóta ez kel útra minden évben és ez utazott most is. Monoknak ugyanis testvértelepülése a felvidéki Tornagörgő, a két település között főleg kulturális és sportkapcsolatok vannak. A közelmúltban Monok képes, narrációs előadásokkal mutatkozott be, és itt vetődött fel az ereklye utazásának lehetősége.

– Mivel Tornagörgő település ünnepe augusztusban van, így erre a napra szerették volna „elkérni” az ereklyét. Mivel azonban szerettük volna, hogy minden felvidékinek lehetősége legyen az ereklye elé járulni, ezért előtte két héttel már elvittük és két teljes hétig volt az ottani templomban – meséli Újvári Marika közművelődési referens, aki a Kossuth Népdalkörrel és Monok alpolgármesterével együtt részese volt az ereklyét kísérő delegációnak.

Tornagörgővel szintén testvértelepülési kapcsolatban áll Bódvaszilas, ahol egy szentmise erejéig szintén szerették volna vendégül látni az ereklyét, így a hármas egyeztetésnek köszönhetően a hazaúton a tornagörgői delegáció kitérőt tett Bódvaszilasra. A római katolikus templomban pedig szentmise keretében, Szent Orbán áldását kérve szentelték meg a hívek borait.

Horváth Imre

