Ismét strandon a ózdi kézis utánpótlás

Gyakorlatilag a teremalapozás kezdetével egy időben rendeznek újabb strandkézilabdás eseményt Ózdon. Augusztus 4-én, szombaton szinte valamennyi utánpótlás korosztályt várnak a helyi fürdő területére. A Build It Strandkézilabda Tornán, amelyet a Vízió & Dimenzió Kupáért rendeznek meg, az U11-es, az U13-as, az U14-es, valamint az Ifjúsági csapatok nevezhetnek. A pontos létszám egyelőre még nem ismert, mivel a Magyar Kézilabda Szövetség rendszerén keresztül a klubok a hét közepéig adhatják le az indulási szándékukat.

A sport mellett egy kicsit lazítani is lehet a gyerekeknek.” Szakál Dániel

A rendező Ózdi Kézilabda Clubhoz azonban már több visszajelzés is érkezett: Mezőtúrról, Miskolcról, Kazincbarcikáról, Egerből és Salgótarjánból is várják a fiatalokat az egész napos programra. A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő ózdi egyesület júniusban is lebonyolított egy sikeres strandtornát, amelyen összesen tíz csapat jelent meg.

Alapozás közben

– Most már második hete készülünk az első osztályú terembajnokságra, de az alapozó munka mellett részt veszünk a hazai strandtornán is – mondta Szakál Dániel, az ÓAM-Ózdi KC ificsapatának az edzője.

– Bízom benne, hogy sokan eljönnek hozzánk, mert jó hangulatúak ezek az események. A sport mellett egy kicsit lazítani is lehet a gyerekeknek.

A szombati kupával egyszerre a katasztrófavédelem megyei sportnapjának is az ózdi fürdő ad majd otthont, ezért a két esemény valamilyen szinten találkozik egymással. Augusztus 4-én tehát nagyüzem lesz az ózdi strandon.

