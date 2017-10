Ismét olyasmi a gyárban, ami még nem volt

A Miskolci Alternatív Generáció (MAG) a Factory Sport Arénával közösen egy Európa-szerte már egyre népszerűbb, úgynevezett közösségi vásárt szervezett szombaton a Factoryba, amely rengeteg érdeklődőt vonzott, így nem meglepő módon a szervezők máris a folytatásban gondolkodnak.

Újrahasznosítás

A közösségi vásár célja az újrahasznosítás volt, na és persze egy kellemes adásvétel mindenki számára. A szervezők azt kérték mindenkitől, hogy ha van olyan tárgy, amit már nem használ, de a kidobásnál többre tartja, akkor keressen neki új gazdát.

Aki most lemaradt róla, az hamarosan pótolhatja.” Egri Zsuzsanna

A felhívás sokakat elért, ugyanis megtelt a régi gyár területén a Factory Arénának otthont adó épület előtti tér eladókkal és nézelődőkkel, vásárlókkal egyaránt. Előfordult az eladásra kínált áruk között szinte minden: jellemzően ruhaneműk, dísz-, ajándéktárgyak, könyvek, sportszerek, és szinte minden más, ami előkerülhet a gardróbból vagy a kamra, pince mélyéről. Sok tárgy körül alakult ki egészen komoly diskurzus, hiszen a családias légkör és hangulat lehetővé tette, hogy beszélgetésre is alkalmat találjanak az eladók és az érdeklődők.

Jól megfért egymás mellett az ötvenes, a saját maga horgolt pulóverrel és a tinédzser deszkás a görkorihoz való alkatrészekkel. De találkoztunk olyan nagypapával is, aki az unokáinak mutogatta a területet, és mesélt arról, milyen volt a gyár, amikor még itt dolgozott.

– Nagy örömünkre alakult egy MAG nevű önszerveződés, a fiatalok a Factoryból nőtték ki magukat, az ő ötletük volt a vásár, ami mellé szívesen és azonnal odaálltunk. Nem is a vásár a lényeg, hanem hogy itt közösséget építenek, találkoznak, sokan hazajöttek Budapestről, és egy jó bulit csinálnak. Főzünk egy kis paprikás krumplit, mindenki várja az esti koncerteket, nagyon jól sikerült – mondta el Egri Zsuzsa, a Fac­tory Aréna vezetője.

A vásárhoz ugyanis egész napos program is kapcsolódott. Az épületben pörögtek a bicajos, rolleres, deszkás fiatalok, dübörgött a zene. Később Game of Skate címmel egy versenyt is tartottak, norvég dokumentumfilmet vetítettek EXPIRED avagy Szavatossága: lejárt? – címmel, illetve Gyárkultúra címmel egy műhelybeszélgetésre is sor került a délután folyamán.

Még idén újra

Este pedig indultak a koncertek, fellépett a Fabio’s Romance, a The Great MAG DJs, a Foxy és az All Stars is. A szervezők tájékoztatása szerint karácsony előtt biztosan megismétlik a programot, így aki most lemaradt volna róla, az hamarosan pótolhatja.

