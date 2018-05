Ismét magyar siker Cannes-ban

Az Egy nap egy rendkívül hétköznapi helyzetből indul ki, amelyet a rendezőnő egyik barátnőjének története ihletett. Egy háromgyerekes anya, Anna (Szamosi Zsófia) Odüsszeiáját láthatjuk a feszült hangulatú esti kiruccanástól a másnapi óvoda, nyelviskola, iskola, balettóra, vívásedzés, patika és megannyi ismerős megoldandó feladaton keresztül az otthoni teendőkig. Nincs egyetlen perc nyugalom, üresjárat csak a folyamatos teendők, nyüzsgés és gyerekzsivaj, amit nehezít Anna és férje kapcsolatának megingása, Szabolcs (Füredi Leó) hűtlensége és anyagi nehézségeik. Annyira intenzív, intim és úgy beszippantja a nézőt ez a hétköznapiság, hogy a végére Annával együtt a közönség is szinte teljesen kimerül. Szamosi Zsófiát már Pintér Béla és Társulatának előadásaiban és a Maléter Pálné visszaemlékezésiből írt Paliban is remeknek találtam, az Oscar-díjas Mindenkinben nyújtott alakításáról nem is beszélve, de az Egy napban minden korábbit sikerült felülmúlnia, színészi teljesítményéről csak szuperlatívuszokban lehet beszélni.

Többször megírtam már mennyire felemelő magyar filmnek szurkolni és magyar film sikerének örülni Cannes-ban. Idén ismét tanúja lehettem egy tehetséges rendezőnő első komoly nemzetközi sikerének és újfent rácsodálkozhattam milyen sokoldalú és nagyszerű színésznő Szamosi Zsófia valamint arra, milyen jól kiválasztott gyerekszereplőkkel sikerült hitelessé tenni az Egy nap történetét.

– Váró Kata Anna –



Cannes - Nagy érdeklődés mellett mutatták be Szilágyi Zsófia filmjét Cannes - Nagy érdeklődés mellett mutatták be szerdán Szilágyi Zsófia első játékfilmjét a 71. cannes-i filmfesztiválon. Az Egy nap című alkotás a Kritikusok Hete elnevezésű párhuzamos szekcióban versenyez, ahova az 1100 benevezett mű közül mindössze hét ígéretes tehetség játékfilmje kapott meghívást.... Tovább a cikkhez

71. cannes-i filmfesztivál - Igazi királynői megjelenés Cannes - Ki mivel keltett feltűnést Cannes-ban, a filmfesztivál megnyitóján. Az idei cannes-i nyitófilm az iráni Asghar Farhadi spanyol nyelven, a Penélope Cruz és Javier Bardem házaspár főszereplésével forgatott Todos lo saben/Everybody Knows című filmje volt. Az ünnepélyes megnyitón és az után... Tovább a cikkhez

Cannes - Megkezdődött a 71. cannes-i filmfesztivál Cannes - Aszgar Farhadi iráni rendező Nyílt titok című filmjének díszbemutatójával kedd este hivatalosan kezdetét vette a 71. cannes-i filmfesztivál. A szemlét Martin Scorsese Oscar-díjas amerikai filmrendező és Cate Blanchett Oscar-díjas ausztrál színésznő, a zsűri elnöke együtt nyitotta meg. ... Tovább a cikkhez

71. cannes-i filmfesztivál - Új időpontban, új játékszabályok szerint Cannes - A fesztivál vezetősége számos, elsősorban a sajtót érintő változtatást eszközölt az idén a szokásosnál egy nappal korábban induló és végződő, immár 71. alkalommal megrendezésre kerülő Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra. Évtizedek óta bevett gyakorlat volt, hogy a sajtó képviselői, első... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA