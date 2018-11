Ismét lelőttek egy bükki farkast

Az elmúlt napokban sokakhoz eljutott a Bükki Nemzeti Park területén készült fotó híre, amelyen egy öttagú farkascsalád látható, a fotós véletlen szerencséjének köszönhetően. Munkatársaik évek óta folyamatosan nyomon követik jelenlétüket, melynek során hullaték- és szőrmintákat gyűjtöttek be, genetikai vizsgálatokat végeztettek és kameracsapdás felvételek sokaságát készítették el. A család életéről, táplálkozási szokásairól, létszámának változásairól mindezek segítségével hasznos kutatási anyag gyűlt össze, amely segíthet a további védelmük megszervezésében és a tévhitek eloszlatásában is. A kép készítőjének, aki információkat is szolgáltatott a farkasokkal való találkozásról, ezúton is szeretnék megköszönni az együttműködő hozzáállást és azt, hogy titokban tartja a konkrét helyszínt.



Kameracsapda által júniusban rögzített videó az idei farkaskölykökről

A farkasok, mint csúcsragadozók jelenléte pozitív hatással bír védett területeinkre, mivel természetes szelekciója révén segíti a vadgazdálkodást, hozzájárul az élőhelyek természetes állapotának visszaállításához. Mindezek ellenére a farkasok jelenlétét és a természeti értékek védelmére tett intézkedéseket nem mindenki nézi jó szemmel. A megfigyeléseket és a felvételek közzétételét némileg nehezíti, hogy kihelyezett kamerákat az idei őszi vadászati szezon folyamán többször megrongálták vagy eltulajdonították.



A farkascsaládról novemberben készült felvételek

A természeti területeken gyűjtött adatok elemzése is igazolja, hogy az emberi jelenlét sokkal nagyobb zavarást okoz a vadászható fajok számára, mint az itt előforduló farkasok. Ugyanez a zavarás károsan hat azon természeti értékekre is, amelyek védelme egy nemzeti parkon belül elsődleges fontosságú minden egyéb tevékenységgel szemben.

Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

