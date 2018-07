Ismét itt a barnamedve, segíthet a csilingelés?

Megtízszereződött az utóbbi hónapokban a medveriasztó csengők forgalma, tudtuk meg az egyik miskolci túraboltban. Egy kicsiny, néhány grammnyi csengőről van szó, amit a túrázó a nyakába tesz vagy a hátizsákjára köt, hogy a csilingelés felhívja a medve figyelmét: itt emberek járnak.

Eördögh Ákos, a túraüzlet munkatársa szerint a kis szerkentyű főleg a magányos túrázóknak vagy futóknak hasznos, mert ha többen kirándulnak az erdőben és beszélgetnek, az már elég a medve távol tartásához. Hiszen a medve sem akar az emberrel találkozni, de ha véletlenül mégis közel kerülünk hozzá, abból probléma lehet.

És hogy mennyire hasznos a medveriasztó csengő? Eördögh Ákos szerint nem „atombiztos”, de valószínűleg nem véletlenül veszik olyan sokan Európa-szerte. Magyarországon eddig is főleg azok vásárolták, akik az Alpokba, a Tátrába vagy egyéb medve lakta területekre indultak túrázni, de amióta megyénkben is megjelent a bundás állat, hirtelen megnőtt a csengő iránti kereslet. Megtudtuk azt is, van, ahol medveriasztó spray is kapható, de ez hazánkban újdonságnak számít, hiszen eddig nem volt rá igény, és a munkatárs ennek összetételét sem ismeri.

Érdeklődtünk egy másik túraboltban, itt semmiféle medveriasztó eszközt nem tartanak. Az interneten viszont találtunk, ott a spray is elérhető.

Itt a medve

Annál is inkább újra aktuálissá vált a téma, mert tegnap egy újabb medvés videó került fel a községi oldalra, ezúttal Mályi oldalára. A felvételen egy barnamedve nézelődik a közeli határban. A község vezetése figyelmeztető mondatokat is fűzött a videóhoz.

Tájékoztatják az embereket, hogy Nyékládháza és Kistokaj között ismét láttak egy medvét. Kérik, hogy amennyiben valaki észleli az állatot, ne közelítse meg, hanem azonnal hívja a 112 és segélyhívót. „A Nemzeti Park munkatársait értesítettük” – írja a település vezetése.

HE

