Ismét Határtalan Napok Miskolcon – a vendég ezúttal: Szatmárnémeti

A Határtalan Napok a Miskolci Nemzeti Színház egyik nemzetközi fesztiválja – az első ilyet 2013-ban rendezték. Az akkori színházi vezetés tagjaként a mostani direktor, Béres Attila fel­adata volt a szervezés. Abból az elhatározásból született a kezdeményezés, hogy Miskolc legyen a kultúrák találkozásának a helye, mutatkozzanak be itt a határon túli, magyarok lakta települések, a helyi közösség kapjon betekintést az ottani művészeti életbe, ismerkedhessen az alkotókkal. A programsorozattal a jövő felé is tekintettek és tekintenek azóta is, abból a megokolásból, hogy Miskolc számára a kitörést a kultúra jelentheti.

Szívügyük, határtalanul

Most február 7-e és 9-e között rendezik a Határtalan Napokat: három napon át a színház, a zene, a képzőművészet és irodalom kerül a középpontba.

A rendezvény gerincét a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata adja. A település 1790-ből őrzi az első feljegyzést – ekkor lépett a közönség elé Móricz János társulata. Az első színházat 1847-ben építették. A Harag György Társulat az elmúlt két és fél évtized során vezető státuszt vívott ki magának az erdélyi magyar kulturális életben változatos, a minőségre figyelő műsorpolitikájával. Több mint 40 000 nézőjével a leglátogatottabb romániai kisebbségi színháznak számít, egyben a legtöbb állandó bérletessel rendelkező színházi intézmény az egész országban.

A műfaji változatosságból kap ízelítőt a miskolci fesztiválközönség a Határtalan Napokon. Így nyilatkozott erről lapunknak Czinzel László, a teátrum magyar sajtókapcsolatokért felelős munkatársa:

– Két nagyszínpadi előadással utazik Miskolcra a Harag György Társulat. A rendkívül népszerű A dzsungel könyve című musicalt két alkalommal is játsszuk a Nagyszínházban, Nagy Regina rendezésében. Az előadás jó ideje szerepel a társulat repertoárján, mind a mai napig telt házak előtt. Szintén a Nagyszínházban látható majd a Tévedések vígjátéka, amelyet Bocsárdi László kétszeres UNITER- és Jászai-díjas rendező állított színpadra. Szakmai szempontból is rendkívül sikeres produkcióról van szó, amelyet számos településen és fesztiválon mutattunk már be, így a Gyulán tartott nemzetközi Shakespeare Fesztiválon és a budapesti Nemzeti Színházban, valamint a fővárosi Thália-színpadán. Bukarestbe pedig a Festin pe Bulevard közönség-zsűrije a fesztivál legjobbjának választotta. A Játékszínben látható a szintén többszörös fesztiválszereplő Tizenöt próbálkozás a színészetre című monodráma, Tom Dugdale rendezésében, Hadházi Andrással a főszerepben. Elhozza Miskolcra a társulat a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal közösen színpadra vitt Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc című Jordi Garcelan-vígjátékot, amely Szatmárnémetiben és Temesváron is könnyen a közönség kedvencévé vált.

Képek, hangok, versek

A színházi elő­adások mellett képzőművészeti kiállítás, irodalmi összeállítás és komolyzenei koncert szerepel a műsoron.

A Szatmáriak Miskolcon című kiállításban három szatmárnémeti képzőművész, Szemák Zsuzsa grafikus- és festőművész, Muhi Sándor grafikusművész és Nyiri Zoltán festőművész mutatják meg régebbi és friss alkotásaikat.

A Kamaraszínházban koncertezik Fátyol Rudolf hegedűművész, a Dinu Lipatti filharmónia igazgatója, valamint a szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmónia FOUR­ever vonósnégyese (Kovács P. Emőke elsőhegedű, Mihalcea Mija Alina másodhegedű, Budean Mihály Dávid brácsa, Cătună Dan gordonka).

A Nagyszínház nézőtéri társalgójában Kereskényi Sándor irodalomtörténész Irodalom Szatmárban, Szatmár az irodalomban címmel tart előadást, Végh Balázs Béla irodalomtörténész pedig bemutatja a 101 vers Szatmárról, 101 vers Nagykárolyról című könyvet. Kortárs szatmári költők mutatkoznak be. Moderátorként közreműködik Fischer Botond, saját verseiket olvassák fel Jánk Károly, Simonfi József és Ármos Lóránd szatmárnémeti és nagykárolyi költők.

ÉM

A Határtalan Napok 2019 programja

Február 7., csütörtök

15.30 – Kiállításmegnyitó – Nagyszínház, nézőtéri társalgó – Szemák Zsuzsa grafikus- és festőművész, Muhi Sándor grafikusművész és Nyiri Zoltán festőművész kiállítása

19.00 – Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc – Játékszín

Február 8., péntek

14.00 és 19.00 – A dzsungel könyve – Nagyszínház

19.00 – A Dinu Lipatti Filharmónia kamarakoncertje – Kamaraszínház

19.30 – Tizenöt próbálkozás a színészetre – Játékszín

Február 9., szombat

16.00 – Szatmár irodalomtörténete és kortárs szatmári költők bemutatkozása – Nagyszínház, nézőtéri társalgó

19.00 – Tévedések vígjátéka – Nagyszínház

VISSZA A KEZDŐOLDALRA