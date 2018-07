Ismét elhozta a fődíjat Edelény

Rövid időn belül kétszer is ünnepelhetett az edelényi Császta Néptáncegyüttes. A csoport idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját, a születésnap alkalmából pedig június 23-án Bódvarákon rendeztek közösségi napot és ünnepi műsort. Az ingyenes rendezvényen bódvaszilasi, sajószentpéteri, és ongai csoportok léptek színpadra az ünneplő néptáncegyüttes mellett, a talpalávalót pedig a Számadó zenekar szolgáltatta.

A Lódz közeli Zdunska Wola járás az edelényi kistérséggel igyekszik szorosabb kapcsolatokat kiépíteni, ennek jegyében már tavaly is járt delegációjuk Edelényben, amit a borsodi város képviselői viszonoztak is. A kezdettől baráti együttműködés első eredményeként kapott meghívást a Pro Urbe-díjas néptáncegyüttes a Világ Folklórja elnevezésű nemzetközi fesztiválra tavaly, amelyről rögtön el is hozták a fődíjat. A csapat idén újra ott volt a június 29 – július 1. között megrendezett fesztiválon, ahol 13 csapat mérette meg magát Lengyelországból, Törökországból, Macedóniából és Ukrajnából – hazánkat az edelényiek képviselték, akiket ezúttal is elkísért a város vezetése is. A zsűri döntése alapján végül megismétlődött a tavalyi eredmény és ismét a Császta Néptáncegyüttes nyerte a fesztivál fődíját.

