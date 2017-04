Ismét egy kis fehér kötet…

Legutóbb az Amerikai Egyesült Államokban írt könyvet az ott élő emigránsok életéből, és persze a maga belső világából, amely – távollétében – itthon jelent meg, Pink címmel. Azóta hazatért, szemlélődik és éli a hol hétköznapi, hol rendhagyó életét, amiből megszületett a legújabb történet: Lili könyve.

Lili egy korosodó kertmérnök, aki váratlanul szembe kell nézzen egy reménytelennek látszó betegséggel. A kétségbeesés belesodorja (végre) egy tíz éve érlelődő házasságba, így párjával együtt küzd meg a halandóság eshetőségével és veszi fel az inkább lelki, mintsem orvosi értelemben vett birkózást az életért. Megismerkedünk munkája és élete környezetével: szimpatikus és még szimpatikusabb emberekkel, az alkotás gyönyörűségeivel, a minden körülmények között fel-fellobbanó játszi kedvű életszemléletével, mígnem olvasó és szereplő egyaránt megérzi: a történetnek még nem lehet vége.

Útközben

A kisregény szereplői és helyszínei egyszerre valósak és kitaláltak. Brook most is gátlástalanul és nagy szeretettel emeli könyvébe barátait, hol egész valójukban, hol pedig csak egy-egy villanásra. Ugyanígy láthatjuk a leginkább útközbenként definiálható helyszíneket is: 2017 kisvárosát és faluját, melyek lehetnének bárhol, de tudjuk, hogy itt vannak, Borsod-Abaúj-Zemplénben. Így aztán a városi életet élő Lili egy csöpp kis (megyénkbeli) faluban kapja meg a lehetőségeket élete folytatására, és arra, hogy megint egy új területen lehessen hasznára a világnak.

Lili ahhoz a korosztályhoz tartozik, amelyiknek élete a Ratkó-korszaktól máig (és szerencsés esetben még tovább) íveli át történelmi létünket. Egyként otthon van falun és városon, emlékek, mesék és tények között. Betegsége túléléséhez leginkább saját erejére van szüksége, arra a szemléletre, amit így fogalmaz meg: minőségi életet kell élni, tartson az bármeddig is. Lili könyve nem könnyű és nem nehéz olvasmány. Átszövi a humor, a humanizmus, a hit, és az élet végességével és végtelenségével való szembenézéshez szükséges vakmerőség.

ÉM

