Ismerjük meg a szilvafa betegségeit!

Elkezdett érni a szilva mindegyik fajtája már, sőt, vannak, amelyek – például a potyóka – le is értek. Nem árt sorba vennünk, mely kórokozók fertőzik a kedvenc lekvárgyümölcsünk fáját, hogy megfelelően tudjunk védekezni ellenük.

A szilvafákat számos betegség sújthatja. Ezek lehetnek a szél útján terjedő vírusok, baktériumok, illetve gombaspórákkal szaporodó kórok, amelyek a felcsapódó vízzel is terjedhetnek. A beteg fa termésérése lelassulhat, vagy meg is állhat. Éppen ezért tanácsos a gyümölcstermő beteg fát a probléma felfedezése után mielőbb kezelni, hogy megőrizze általános jó kondícióját – hívja fel a figyelmet a napokban 99-ik születésnapját ünneplő Bálint gazda honlapján. De nézzük, melyek is a leggyakoribb betegségek!

Fekete rák

A fekete rák a szilvafa olyan betegsége (az Apiosporina morbosa nevű gomba okozza), amely általában tavasszal jelenik meg egy bársonyos felületű, zöld színű csomóként. A csomó idővel feketére színeződik és megduzzad. Számos helyen megjelenhet a fa ágain, súlyos esetekben a fa törzsén is kialakulhat. A betegség kezelés nélkül fokozatosan súlyosbodik és akadályozhatja az étkezési minőségű gyümölcs beérését.

Tafrinás gyümölcstorzulás

A tafrinás gyümölcstorzulás nevű betegséggel érintett gyümölcs duzzadt, elszíneződött, üreges. A fertőzött üreges gyümölcsök szétrepedhetnek, továbbterjesztve ezzel a betegséget. Ha a betegség egyszer felüti a fejét a fán, minden évben visszatér. A gombaölő szerek segíthetnek, de a megelőzés a leghatékonyabb megoldás.

Monília

A monília szintén olyan, a szilvafát sújtó betegség, amely a gyümölcsöket károsítja. A kertészek gyakran észre sem veszik a betegséget mindaddig, amíg a zöld és az érő gyümölcsökön a rothadást jelző foltok meg nem jelennek. A betegség súlyosbodásával a gyümölcsök mumifikálódnak és a fához tapadnak. Ezeken tavasszal spórák fejlődnek.

Szilvahimlő

A szilvahimlő, vagy sarka vírus betegséget rendszerint a levéltetvek terjesztik, de a betegséggel érintett gyümölcsfák (beleértve az őszibarackot és a cseresznyét) oltása során is terjedhet. A vírussal egyszer megfertőződött fa sajnos nem kezelhető; célszerű kivágni, eltávolítani a kertből, hogy megelőzzük a közelben álló fák megfertőződését. A tünetek közé tartoznak a leveleken és a gyümölcsökön megjelenő elszíneződött gyűrűk. A levéltetvek irtása is sokat segíthet a megelőzésben.

Baktériumos levélfoltosság

A baktériumos levélfoltosság a fa lombját támadja meg, és gyakran sokáig észrevétlen marad a levelek fonákán. A hosszan tartó fertőzés eredményeképpen a szilvafa levelei tovább károsodnak: ­lyukacsossá válnak, a lyukakat pedig a fertőzésre utaló, vörös színű gyűrű veszi körül.

ÉKN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA