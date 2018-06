Irodaház épülhet a Szent István tér mellé, vélemények pró és kontra

Hamarosan épülhet Miskolc főtere, a Szent István tér, és annak térfalaként egy irodaház, az Avalon Business Center, írta korábban lapunk. A tervezett építkezésről szóló cikkünkre reagált dr. Barna Péter ügyvéd, aki jelezte, a környékbeli és szomszédos ingatlanok tulajdonosai részletes észrevételek keretében tiltakoznak a beruházás ellen. Úgy fogalmazott, különösen az ellen tiltakoznak, hogy egy ilyen mérvű beruházás épüljön a történelmi belvárosban: három emelet mélységben 350 autó befogadására alkalmas mélygarázzsal. Az ügyvéd állította, a rendelkezésére bocsátott tervadatok szerint bevásárlóközpont lenne az említett épület annak ellenére, hogy a beruházók következetesen irodaházként emlegetik. A cikkben F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke is nyilatkozott, hiszen a környezetvédelmi civil szervezet is ott van a beruházás kapcsán észrevételeket megfogalmazók között. Az észrevételekből idéztünk is lapunkban.

Nem bevásárlóközpont

A cikkre levélben reagált az építtető Avalon Center Kft., szerintük lapunk a tervezett beruházást annak részletes ismerete nélkül igen rossz fényben igyekszik feltüntetni környezetvédelmi köntösbe bújtatva – véleményük szerint – egyes emberek magán­érdekeinek vélt sérelmére alapozva. (Itt meg kell jegyeznünk: a terveket nem tudtuk megismertetni olvasóinkkal, mert az ezzel kapcsolatos kéréseinket és kérdéseinket hónapokon keresztül, több alkalommal is elutasította mind a miskolci önkormányzat, mind a Hell cégcsoportba tartozó beruházó. Arra hivatkoztak, hogy egy – szavaikkal élve – közeli időpontban közös sajtótájékoztatót tartanak majd az ügyben.)

Az Avalon Center Kft. levelében több pontban véleményezi dr. Barna Péter lapunkban megjelent nyilatkozatát. Utalnak arra, hogy az ügyvéd bevásárlóközpontnak nevezi a tervezett beruházást. Szerintük ez nem felel meg a valóságnak: ők több bérlős bérirodaházat építenek a földszinten mindenki által elérhető funkciókkal, kávézó, egyéb szolgáltatást nyújtó egységek létrehozásával. Hangsúlyozzák, a földszinti szolgáltató­egységeken kívül egyéb kereskedelmi létesítmény nincs a tervezett irodaházban.

Parkoló vagy passzázs

Véleményük szerint az sem igaz, hogy a beruházás tönkretenné a történelmi belváros hangulatát. Ők úgy látják, hogy épp emelné: „a területen egy poros felszíni parkoló áll, továbbá egy, a történelmi Avas látképét elcsúfító, ponyvaszerkezetes söröző.”

Utalnak még többek között a területen lévő leromlott állapotú tűzfalakra, parkolónak használt, lebetonozott belső udvarokra, szerintük ezzel szemben a beruházás a főutca nyüzsgését hozza vissza a jelenlegi területre passzázsaival, árnyas kiülőivel, telepített növényzetével.

A tervezett mélygarázsra is kitér a beruházó. Mint írják, a miskolci önkormányzat kérésére terveztek nagyobb parkolószámot annál, amit az irodaház igényelne, szerintük ez is azt segítené, hogy a parkoló autók mélygarázsba helyezésével további zöldfelületeket alakíthatnának ki.

Kérésünkre dr. Barna Péter megerősítette, hogy korábbi nyilatkozatának minden pontját fenntartja.

Érvek, ellenérvek

Mint említettük, a Zöld Kapcsolat Egyesület civil szervezet is észrevételeket fogalmazott meg a tervezett beruházás kapcsán. Ezek egy részét is véleményezte levelében az Avalon Center Kft.

A környezetvédők például attól tartanak, hogy az épületnek gépjárműforgalom-növelő hatása lenne, ám az Avalon másképp látja: a leendő épület a forgalmas Kálvin János utca szintjét térfalként csökkenti majd. Csökken a porszennyezés is szerintük a térfelszíni parkoló megszüntetésével.

A zöld egyesület szerint a tervezett zajcsökkentési eljárások nem elégségesek, az Avalon épp ellenkezőleg gondolja: a beruházással a környező lakóépületeket kisebb zajhatás éri, mint jelenleg. A környezetvédelmi szervezet észrevételezte, hogy a hidraulikai modellezés során nem vizsgálták a mérnökök: az áramlási viszonyok milyen hatást gyakorolnak a mélygarázs közelében lévő házak pincéire.

A beruházó épp ellenkezőleg állítja: részletes talajmechanikai szakvélemény készült, így nemhogy talajvíz-emelkedés, hanem csökkenés várható.

Míg az észrevételek között az olvasható, hogy a tervezett mélygarázs forgalma veszély­eztetné a bicikliseket, vagy más forgalmat, addig az Avalon szerint a területre komplex közlekedési terv készül pontosan felmérve a forgalmi irányokat, ami biztosítja a működés biztonságát.

Vizsgálat indult

Az Avalon levelében kifejti azt is, hogy az említett tanulmány elkészítése nem a lakók és egyéb szervezetek által „benyújtott észrevételek” alapján indult – ahogy ezt a környezetvédelmi szervezet nyilatkozta – , hanem ők maguk kezdeményezték.

F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke a vitához zárásul ennyit fűzött hozzá: „A hatóság határozatában a környezeti vizsgálati eljárást lezárta és megállapította, hogy „környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását tartja szükségesnek”, 27 oldalon ismerteti a beérkezett szakhatóságok, magánszemélyek és egyesületünk észrevételeit. Számunkra nem az a fontos, hogy kinek a kedvéért indítja el a környezeti hatásvizsgálati eljárást a hatóság, hanem az, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a beruházó egy minden észrevételt tevő, számára elfogadható hatásvizsgálati tanulmány és alternatív terv készítésére.”

Szálloda épült volna

Az Avalon Business Center lenne a tervezett miskolci főtér egyik „térfala”. Az nem új keletű dolog, hogy erre a területre épületet terveznek.

Tizenkét éve (2006-ban) még úgy volt, szálloda épül oda, akkor még az Ikeron Zrt.-é volt a terület, ők még a ‚90-es években vették meg az ingatlant. A szállodát egy budapesti építész iroda tervezte, monumentális, 158 szobás épület lett volna.

A tervek azonban felháborodást keltettek a miskolciakban, ez is és a gazdasági válság is közrejátszott abban, hogy a szálloda végül nem épült meg.

