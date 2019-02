Internetről rendelték, majd eladták a kábítószert Szikszón

Bűnösnek találta a Szikszói Járásbíróság azokat a vádlottakat, akik az internetről rendeltek kábítószert és új pszichoaktív anyagot, majd azt kisebb kiszerelésekbe csomagolva eladták egy 18 életévét be nem töltött személynek. Az így átadott anyag között volt kábítószer is és új pszichoaktív anyagnak minősülő szer is. Az új pszichoaktív anyag olyan, gyógyászati felhasználással nem rendelkező anyag, amely a központi idegrendszer működésének befolyásolásával alkalmas a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés megváltoztatására, de nem minősül kábítószernek. A legtöbb ilyen új pszichoaktív anyag a dizájner drog kategóriájába tartozik. A bíróság a két – büntetett előéletű – férfi vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, míg a női elkövetőt 2 év 6 hónap időtartamra próbára bocsátotta elsőfokú határozatában.

ÉM

