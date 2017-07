Interjú: Veréb Tamás

Béres Szabi: Pár napja a tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét záró eseményén léptél fel, milyen emlékekkel távoztál?

Veréb Tamás: Nagyon szerettem, igazán kedves volt velünk mindenki, és el is mondtam egyébként ott helyben, hogy ugye a távolság miatt miskolci gyerekként nekem ez különösen fontos, ha itthon borsodban léphetek fel, meg aztán Tiszaújvárosba jártunk mindig strandolni, és viszonylag sokszor léptem fel a városban. A vasárnapi is egy igazán jó buli volt.

Béres Szabi: Milyen eddig a 2017-es esztendőd?

Veréb Tamás: Őrületes a pörgés körülöttem, amit egyébként imádok, a Sztárban Sztár megnyerése óta mondhatni, hogy mindez megduplázódott. A műsorral párhuzamosan egyébként a színházban három darabot próbáltam egyszerre, és volt egy premierem (is) három különböző szerepben. Nem könnyű mindenhol ott lenni és mindenhol egyszerre megfelelni, de igazi édes teher ez a kihívás, én pedig szeretek a színházon kívül is eljutni saját magamként, saját produkcióval a közönséghez, hisz ilyenkor olyan emberekkel találkozhatok, akikkel egyébként a színházban nem, hiszen felutazni Pestre nyilván nagy teher. Nyáron sem unatkozom, az ország minden szegletére igyekszem eljutni legalább egy koncert erejéig, hamarosan pedig Szegeden leszek látható a Notre Dame-i toronyőr című musicalben, ahol Quasimodo-t fogom alakítani, ami egy igazi giga produkció lesz monumentális díszletekkel a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

Béres Szabi: Milyen volt a Sztárban Sztárban részt venni?

Veréb Tamás: Élveztem minden percét,és lehet furán hangzik, de a műsor alatt berobbantam az emberek köztudatába, hiszen hiába játszottam már azelőtt több éve színházban vagy mozogtam könnyű zenei vonalon, a tv egy egészen más, szélesebb réteget is elér, ami egy nagyon hálás dolog és igazi ajándék egy előadónak. Ráadásul egy ilyen műsorban ami értéket közvetít élmény volt részt venni.

Béres Szabi: Zenei fronton is aktív vagy, legutóbb például a FINA szurkolói dalát (We are the water) készítettétek el. Hogyan talált meg ez a felkérés?

Veréb Tamás: Nagyon izgalmas, hiszen ahogy az ember ezt elképzeli, az úgy is van. Villámcsapásként ért a felkérés, gyakorlatilag egyik este megtudtam,hogy van ez a dolog, aznap éjszaka pedig már ott voltam a stúdióban és folytak a munkálatok. Egy olyan szerző triót ismertem meg a dal készítése kapcsán, akikkel előtte még nem találkoztam, viszont egyből aktívan kellett alkotói munkát folytatnunk, szóval ez is hatalmas inspirációt adott

számomra. Egy világbajnokság dalát elénekelni felelősség is egyben, remélem a magyar emberek, szurkolók szívéhez is közel áll ez a dal, hiszen közvetlenül a sportolókhoz igyekszünk szólni, akikért most egy ország szorít. A magyar verzió videó klipje a héten debütál a nagyközönség előtt. Ezenkívül a nyáron érkezem még két teljesen saját Veréb Tomi nótával is.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

