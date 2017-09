Interjú: Uberjakd

Külön Köszönet! (Tolmács/Fordítás: Kiss Boglárka)

Béres Szabi: Mikor és hogyan kerültél közel a zenéhez?

Uberjakd: Körülbelül 6 éve csöppentem bele a zenei világba, a helyi klubokban, bárokban és pubokban zenéltem. Ez úgy néhány éven át tartott, amikor is elkezdem producerkedni, valamint a saját zenéimet gyártani. Ekkor már nagyban gondolkodtam, nem csak Adelaide-ben, a szülővárosomban akartam fellépni, hanem szerettem volna tágítani a határokat. Egymást követték az események, felpörögtek a dolgok és most itt vagyok nálatok. Ez a rövid történetem. 🙂

Béres Szabi: Zeneileg milyen stílus jellemző rád leginkább?

Uberjakd: Zeneileg egyre inkább a keményebb ütemek felé hajlok, rengeteg soul trance dalt játszom, főleg az idei turnémon és el kell, hogy mondjam eszméletlenül jó a fogadtatása ezeknek a gyorsabb tempójú számoknak, főleg itt Magyarországon.

Béres Szabi: Milyenek a magyar bulik és a magyar közönség?

Uberjakd: Őszinte leszek, imádok Magyarországon zenélni. A magyar közönség mindig fantasztikus és felejthetetlen, itt elsősorban kiemelném a mostani budapesti “World is Mine” partit. Ha érzem a közönségen, hogy jól érzi magát és velem együtt bulizik, akkor az az energia, amit tőlük kapok, bennem többszörösen csapódik le és ez egy leírhatatlan érzés.

Béres Szabi: Mikor lesz új megjelenés, várható valakivel közös stúdiózás?

Uberjakd: Nemsokára visszarepülök Ausztráliába. Ott most kezdődik a nyár, úgyhogy nagyon sok fellépésem várható az országban. Új zenéim (is) fognak megjelenni, az egyik egy remix, amit Dj Bl3nd-nek csináltam, a másik együttműködésem pedig Dimatik-kel lesz, akivel pontosan az európai turné megkezdése előtt 2 nappal vettünk fel egy új dalt. Már nagyon várom, hogy a fellépések után visszamenjek a stúdióba és a megkezdett új zenéket befejezzük az év végére. Nem mondom, hogy teljesen a soul trance irányzatot képviselem, de zeneileg egyre inkább a keményebb, 138bpm feletti zenékhez húzok. Úgyhogy ilyen típusú zenei együttműködések várhatóak a dj kollégáimmal még ebben az évben.

Béres Szabi: Rengeteget utazol a különböző fellépésekre, hozzászoktál már ehhez, hogy minden héten más országban zenélsz?

Uberjakd: Nagyon-nagyon szeretem bejárni a világot, országról országra turnézni, megismerni az adott ország bulihelyeit és a közönségét. Mint például most itt Magyarországon, ami – ha belegondolsz – azért nagyon messze van Ausztráliától, de pont ez a jó benne, mert imádok utazni. 🙂

Béres Szabi: Merre leszel még a közeljövőben?

Uberjakd: Mi azért nagyon szerencsések vagyunk, mert Ausztráliában épphogy elkezdődött a nyár, úgyhogy ott most indul be a partiszezon. Valószínűleg Ázsiában is lesz egy pár fellépésem hamarosan. A cél, hogy a legtöbbet hozzam ki a nyárból, és pont jó, hogy most vagyok itt Európában, mert így legalább kihagytam az ausztrál telet és feltöltekezve megyek haza. Újra a nyárba.

Béres Szabi: Hogy tetszett Miskolc és az itteni buli?

Uberjakd: Rendkívül örülök, hogy itt voltam Miskolcon, nagyon tetszik a város, ez volt a magyarországi show utolsó állomása, úgyhogy szerintem egy hatalmas bulival zártuk az idei nyarat. Sok-sok új zenét hoztam, amit egy pár régi, jól ismert számmal is megfűszereztem. imádtam! 🙂

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

