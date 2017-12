Interjú: Tompos Kátya

Béres Szabi: Milyen élményeid vannak Miskolcról?

Tompos Kátya: Miskolcon eddig csak egyszer jártam, amikor szabadtéren egy remek opera előadást, a Toscát tekintettem meg. Tudom,hogy nagyon jó a színház,vannak híreim, de sajnos ritkán jutok el bárhová is. A jövőben remélem felfedezhetem a város szépségeit.

Béres Szabi: Hogyan jött a közös munka Hrutka Róberttel?

Tompos Kátya: Még 2008-ban forgattuk a Valami Amerika kettőt, és Robi volt a film zeneszerzője, zenei vezetője, ott ismerkedtünk meg,aztán elkezdtünk együtt dolgozni és hamar rájöttünk, hogy nagyon élvezzük a közös munkát, azóta pedig rendületlen a kapcsolat közöttünk, szóval így lett belőle egy saját anyag.

Béres Szabi: Hamarosan érkezik, a „Valami Amerika 3”, milyen volt ennyi idő után ismét a régi csapattal forgatni?

Tompos Kátya: Nagyon jó volt találkozni, és 10 év elteltével látni az embereket. Mi nem érezzük a változást,mindenki „ugyanolyan hülye” maradt jó értelemben. A harmadik rész egyébként egészen más lesz mint az előző kettő, kifejezetten vicces filmet láthat nemsokára a nagyközönség. Jöttek új szereplők, akik szintén sokat tettek hozzá az egész produkcióhoz. Élveztem a forgatást.

Béres Szabi: Milyen gyakran jársz Oroszországban?

Tompos Kátya: Édesanyám teljesen orosz szellemben nevelt, szóval otthon egy teljesen külön világban éltünk, ahol nagy adagban kaptam az orosz zenét, irodalmat, rajzfilmeket. Sokan azt hiszik, hogy én Oroszországba hazamegyek, de nekem ez az otthonom Budapest ahol születtem. Moszkvába inkább csak vendégségbe megyek és meglátogatni nagymamámat. Ennek ellenére mondhatom, hogy ott is otthon érzem magam, édesanyámnak köszönhetően.

Béres Szabi: Tervek?

Tompos Kátya: Januárban kezdem próbálni Bozsik Ivettel, a Pogánytánc című darabot, amelynek februárban lesz a bemutatója. Folyamatosan játszom a My Fair Ladyket, valamint a Katona József Színház kamarájában is láthat a közönség egy darabban. És a Nemzeti Színházban is látható vagyok.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

