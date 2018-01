Interjú: Tolvai Renáta

Béres Szabi: Nem először léptél fel Miskolcon, milyen volt a mostani koncert?

Tolvai Renáta: Szeretek Miskolcon fellépni, akár legyen ez a koncert az Avalon Park hangulatos éttermében, vagy a Sörfesztiválon, vagy éppen mint legutóbb, a Szent István téren. Nagyon zeneszerető a miskolci közönség és a hideg ellenére is kitartottak velem. Köszönöm!

Béres Szabi: Milyen volt a tavalyi éved?

Tolvai Renáta: Sok minden történt velem az elmúlt esztendőben, rendkívül eseménydús évet tudhatok magam mögött. Több dal és videó klipp is napvilágot látott, valamint pörögtek a fellépések, így nem volt időm unatkozni. Ami viszont most szakmailag a legfontosabb, a “Crack My Code” című dalunkkal bejutottunk az Eurovízíó (A DAL) tévé showjába, ez január 20-án kezdődik. A nóta egyébként nem kifejezetten az Eurovízióra készült, de miután megcsináltuk úgy gondoltuk, hogy küldjük be hátha bejut, és így is történt, aminek nagyon örülünk. Jelenleg a felkészülés időszaka zajlik a produkcióra és hatalmas dolog lenne, ha egyszer mi tudnánk képviselni Magyarországot.

Béres Szabi: Tolvai Renáta album várható a jövőben?

Tolvai Renáta: Igazából minden évben gondolkozom albumban, viszont eddig inkább az volt a szokás, hogy külön dalokat hozunk ki klipekkel és ez úgy gondolom idén is jobban járható út, mint egy komplett album megjelentetése. Az emberek pillanatokat vásárolnak meg, viszont legbelül meg művész vagyok, szóval szeretnék albumot készíteni, csak az azt jelentené, hogy el kell tűnnöm a stúdióba legalább három hónapra.

Béres Szabi: Tervek?

Tolvai Renáta: Most teljes erővel az Eurovízióra készülünk és hangolódunk.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

