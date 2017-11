Interjú: Tircs Gergely

Béres Szabi: Mióta vagy tűzoltó Geri, mikor jött ez a hivatás az életedbe?

Tircs Gergely: Az elmondható rólam, hogy mindig is egy aktív gyerek voltam, aki sokáig nem tudott egy helyben megmaradni. A tűzoltósághoz 2009-ben szereltem fel, azóta pedig ez az életem, nem dolgozni megyek be, hanem ez a hivatásom. A kollégákkal olyanok vagyunk, mint egy nagy család, hiszen a 24/48-as szolgálati munkarend miatt (is) sokat vagyunk együtt.

Béres Szabi: Néhány hete láthattunk a “Ninja Warrior Hungary” című műsorban, ahol hibátlanul jutottál a következő körbe. Hogy jött az ötlet, hogy jelentkezz?

Tircs Gergely: A tévében láttam a felhívást, hogy ez a hatalmas mozgó cirkusz elérkezett Magyarországra és úgy voltam vele, mi lenne, ha kipróbálnám benne magam. Az interneten keresztül leadtam a jelentkezésemet, majd jött a telefon, hogy egy fizikai felmérőn kell részt vennem, ami egészen kemény gyakorlatokból álló megmérettetés volt. Ezt sikeresen teljesítve kaptam az újabb telefont, hogy kipróbálhatom a pályát, vagyis részt vehetek a műsorba, ami nagyon felvillanyozott. Szinte már aznap elkezdtem a felkészülést a műsorra, aztán eljött a nap, amikor megérkeztünk egy monumentális csarnokba, ahol az egész pályarendszer fel volt építve. Nagyon technikás a pálya, de a legnehezebb talán az volt az egészben, hogy teljesen ismeretlen terepen kellett végigmenni… Igazán az idővel nem is foglalkoztam, a célom az volt, hogy minden áron végigmenjek a pályán, ami sikerült is.

Béres Szabi: Ezek szerint fogunk még látni mint Ninja a tévében?

Tircs Gergely: Igen, a középdöntőbe jutottam azzal, hogy sikeresen megcsináltam ezt a két pályát, így hamarosan ismét láthatnak majd a kedves nézők harcolni, addig is megy tovább az edzés keményen. 🙂

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést, további sikereket!

