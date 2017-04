Interjú: The Biebers

Béres Szabi: Hogyan telik eddig az évetek?

Puskás Peti: A legfontosabb történés a zenekar életében idén eddig, a néhány hete napvilágot látott második lemezünk „Vár a Holnap” címmel, ami attól is különleges, hogy magyar nyelvű dalok csendülnek fel rajta. Online már pár hete elérhető, fizikálisan a hétvégén lezajlott fantasztikus lemezbemutató koncertünk (Akvárium-NagyHall) óta megszerezhető. A turné zajlik tovább, igyekszünk az ország minden szegletébe eljutni és bemutatni az anyagot.

Béres Szabi: Mit lehet tudnunk az albumról és miért döntöttetek most a magyar szöveg mellett?

Puskás Peti: Dani írt egy alapot, amire egyből jött egy szövegsor, ez a “Pont most” volt, emellett pedig a közönségünk, de én is igényeltem és irigykedve néztem, mikor a Halott Pénzzel turnéztunk együtt, hogy az emberek éneklik a dalokat, az életérzést magukénak tudják, és úgy voltam vele, hogy de jó lenne, ha mi is megszólalnánk magyarul és velünk is énekelnének. A lemez dalainak szövegét szerintem mindenki érti, könnyű azonosulni velük, remélhetőleg hosszú évek után is tudunk majd sztorikat kötni hozzájuk. Abszolút a nyolcvanas évekre próbáltunk megint hajazni, illetve onnan emelünk át elemeket, de azért egy viszonylag új hangzás is megnyilvánul, hiszen jobban előtérbe kerül a zenekar, mindenki hangszeres tudását bemutatjuk a lemezen. Mindemellett sokan mondják, hogy picit komolyodtunk is, ami visszaköszön a dalokban. 15 dal található a korongon, amelyből négy már hamarabb megjelent. Olyan zenész barátaink működtek közre velünk, mint Herrer Sári, Fluor Tomi, Mc Kemon, Füstös Bálint és Mórocz Tamás.

Béres Szabi: Klip?

Puskás Dani: A “Vár a Holnap” című dalunkhoz már elkészült a videó, amit bárki elérhet a Youtube csatornánkon, emellett mi fogjuk írni a győri Európai Ifjúsági Olimpia himnuszát, amihez szintén készülünk egy klippel hamarosan. A címe “Itt és Most” lesz.

Béres Szabi: Milyen darabokban láthatunk mostanában, Peti?

Puskás Peti: Változatlanul a Madách Színházban játszom, illetve beugrottam a “Tied a Világ” című darabba, amit a Játékszínben láthat a kedves közönség. A zenekar mellett kb. ennyi fér most bele.

Béres Szabi: Tervek?

Puskás Dani: Igyekszünk kipihenni a hétvégi Akváriumos lemezbemutató bulinkat, ami tényleg fantasztikus volt, és ezúton is köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott. Járjuk tovább az országot a lemezzel, nyáron pedig az összes jelentős fesztiválon is láthatóak leszünk, amit már nagyon várunk.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

