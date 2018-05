Interjú: Tankcsapda

Béres Szabi: Mit lehet tudnunk a nemrég befejeződött B oldal turnétokról?

Tankcsapda: Idén tavasszal ért véget 14 állomásos “B oldal” club turnénk, ahol igyekeztünk bemutatni azokat a dalokat, melyek egykoron főleg a kazettás korszakban a “B” oldalra csúsztak, mégis kultikus rajongás övezte és övezi a mai napig őket. A turné állomásai igazi keményvonalas különkiadású Tankcsapda koncertek voltak, amit hatalmas szeretettel fogadott a mindenhol telt házas közönség. Van egy olyan mag, egy Tankcsapda tábor, ami minden nótánkat kívülről fújja, épp itt volt az ideje, hogy megmutassuk ezeket a számokat nekik is élőben.

Béres Szabi: Áprilisban pedig elindult valami más…?!

Tankcsapda: Igen, április 7-én Nyíregyházán kezdetét vette a “Lukács fél évszázad” sorozat, hiszen Laci idén lett 50 esztendős, így most erre van építve leginkább az évünk. Mi egy olyan zenekar vagyunk, aki az ilyen típusú labdákat nem hagyja leütetlenül. Ebben az évben Laci lett 50 éves szóval az Ő évfordulóját ünnepeljük, ez ugyanígy igaz lesz a jövő évre is, amikor a zenekar lesz 30 esztendős, akkor majd a zenekari jubileumot tesszük előtérbe. A Lukács fél évszázadnál tematikájában szintén igyekeztünk elmozdulni a megszokott dolgoktól, és egy olyan műsor összeállítással előhozakodni, ami valóban azoknak az embereknek is tartogat meglepetéseket, akik egyébként rendszeresen járnak Tankcsapda koncertre. Pár napja, május 4-én a Budapest Parkban mindezt át is élhette az a több ezer ember, akik velünk együtt ünnepelte Laci születésnapját. Hatalmas élmény volt, köszönjük Nektek!

Béres Szabi: Új dalok várhatóak?

Tankcsapda: Készülnek egyébként, és ez megint csak olyan dolog, hogy nem szeretünk főleg nem nyilvánosan lefektetni egy határidőt, de azt büszkén jelenthetem, hogy jól állunk szerencsére az új dalokkal.

Béres Szabi: Tervek?

Tankcsapda: Az idei év a Laci éve, egyelőre nem szeretnénk a következő évre kacsingatni, a Tankcsapda egy stratégiai zenekar, aminek eléggé ki vannak találva a dolgai, úgyhogy nem akarunk ellőni mindent, de idén még termékekkel, könyvvel, illetve nem olyan szokványos dolgokkal fogunk jelentkezni, amire érdemes felkészülni.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA