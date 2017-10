Interjú: Szurasenkó Dániel

Béres Szabi: Mikor,és hogyan kúszott be a zene az életedbe?

Szurasenkó Dániel: Gyermekkorom óta fontos szerepet tölt be az életemben a zene. A zeneiskolai évek meghatározóak voltak, mind a hangszer iránti szeretetben, mint a zene iránti alázatban. Alsó tagozatosként már központi szerepe volt a klasszikus zeneirodalomnak, és elsősorban a barokknak. Sokat olvastam és tanultam, no meg sok-sok barokk művet játszottam, és ezért különösképpen nagyon közel került hozzám. Számomra a barokk maga a mámor, egy katarzis. Ha például Vivaldit játszhatom, akkor mindig arra gondolok, mekkora megtiszteltetés az, hogy egy ekkora zseninek játszhatom a remekművét.

Béres Szabi: Melyek voltak karriered első fontos momentumai?

Szurasenkó Dániel: Számomra az első legnagyobb élmény, amikor egy zeneiskolai növendék hangversenyen Antonio Vivaldi: La tempesta di mare (A tengeri vihar) című versenyművét játszhattam. Óriási lehetőség volt, 12 évesen komoly technikai kihívás. Megtisztelő, hogy ezt a művet eljátszhattam a világ egyik legkiemelkedőbb tanárának, Peter Holtslag – a hamburgi zeneművészeti főiskola blockflöte tanárának kurzusán. Ez volt az első igazán meghatározó élményem.

Béres Szabi: A Miskolc Klezmer Band alapítója vagy,hogyan jött a zenekar megalapításának ötlete?

Szurasenkó Dániel: A Miskolc Klezmer Band egy csodás ötlet. Egy nagy jövőjű együttes. Szükségét éreztem annak, hogy Észak-Magyarországon, ahol nagy létszámú, komoly, pezsgő életű hitközségek voltak, hogy legyen ez klezmer zenekar. A régióban és Magyarországon is hiánypótló együttes. A régióban ez az egyetlen klezmer együttes, Magyarországon van több professzionális és fél profi együttes is, viszont állíthatom, hogy ilyen hangulatú koncerteket kevés tud produkálni, mint a Miskolc Klezmer Band. Számunkra a legfontosabb, hogy az életérzést átadjuk. Mind a mélyebb lelkületet, mind az igazán virtuóz, dinamikus, olykor már extrém hangzásvilágot. Szeretem a klezmer zenét, büszke vagyok zsidó származásomra, a felmenőimre. Az alapítás után persze jöttek az ötletek, ha tetszik özönlöttek. Úgy érzem, a végleges formáció most állt össze, mellyel már megmérettettük magunkat Mádon, a Furmint Ünnep keretein belül adhattunk nagy sikerű koncertet, az ottani zsinagógában.

Béres Szabi: Mit lehet tudnunk másik formációdról a Recita Trio-ról?

Szurasenkó Dániel: A RecitaTrio. Hát igen. Kisebb túlzással a szívem csücske. Egy együttes, melynek volt múltja, van jelene és hiszem, hogy nagy jövője. A barokk zene szerelmeseinek szíveit szeretnénk simogatni muzsikánkkal. Ha már a muzsikánkat említem, barokk dallamokat játszunk, kicsit átdolgozva. Hisz a hangszer-összeállításunk egyedi. Kékes Zsuzsa – nekem csak Zsuzsa néni – ütőhangszereken, Vihula Mihajlo – Misa barátom gitáron és jó magam barokk furulyákon közreműködöm. Egészen egyedi, s a művek változatossága, a barokk zene díszítésvilága, és az extrém dinamikák igazán felejthetetlen élményt tudnak adni egy koncerten. Nagyon szeretem ezt az együttest, a fantasztikus kollégákat, és bízom benne, hogy október 20-án sikerrel fogjuk meglépni első koncertünket, melyet 19 órától rendezünk az Edelényi Kastélysziget dísztermében.

Béres Szabi: Okt 24-én a Művészetek Házában koncerteztek a Klezmer Band-el,mire számíthatnak a hallgatók?

Szurasenkó Dániel: Igen! Az együttesünk, ha tetszik legnagyobb és talán első igazi mérföldköve lesz. A koncert címe: „A sokszínű klezmer” – Kol Nidrétől a Hava Nagiláig. Ezen a koncerten szeretnénk bemutatni a klezmer zene sokszínűségét, az igazán szentimentális daraboktól – melyek emlékeztetnek minket a zsidóság szomorúbb történéseire -, az energikus, igazi klezmer körtáncokig, melyeken táncra perdülhetünk együtt, a közönséggel. A hallgatóknak, egy tartalmas, igényes kikapcsolódást ígérek, mely alkalommal átélhetik a klezmer zene életérzését, és elfeledhetik mindennapi problémáikat és egy igazán jót szórakozhatnak!

Béres Szabi: Tervek?

Szurasenkó Dániel: Az október 20-ai RecitaTrio és a 24-ei klezmer koncert mellett, 16-án 19 órakor koncertet adunk Sztahura Ágnes orgonaművésszel a felújított Mindszenti templomban, melyre invitálom a zeneszerető közönséget. Emellett október 25-én a klezmer együttessel a budapesti Gödör Klubban lépünk fel a STETL Zenekar és RUACH együttes társaságában, vérbeli zsidó életérzést tapasztalhatnak majd, akik ide látogatnak. Október 28-án, egy általam szervezett jótékonysági koncert lesz 19 órakor a Minorita templomban a Paramuzsikusok javára, erre a koncertre külön tisztelettel és szeretettel várunk Mindenkit! A november is elég sűrű lesz, játszunk a trióval Cegléden az evangélikus templomban és Budapesten a Fészek Művészklubban és a klezmerrel is vannak felkéréseink. Hosszabb távú terv, hogy tavasszal, szeretnénk eljutni Amerikába, hisz meghívást kaptunk New Yorkba, és erre az alkalomra keresünk támogatókat, akik tudják segíteni az együttest a kijutáshoz, a nagy lehetőséghez. Mindezek mellett CD és DVD tervek, lemezfelvételek is a tervek között szerepelnek, valamint egy nagy volumenű újévi koncert szervezése is Miskolcon.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

