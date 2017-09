Szükség van a hétköznapi hősökre

Kezdjük a szomorú hírrel: lezárult-e már a játékvezetői teszten történt halálesettel kapcsolatos MLSZ-vizsgálat?

Tatárka József: Mivel elindult a rendőrségi vizsgálat, és tudomásom szerint a család is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, így lezárásról nem tudok beszámolni, ugyanis meg kell várni a rendőrség hivatalost állásfoglalását. Az MLSZ egyébként felajánlotta segítségét a családnak, de ez is csak az ügy befejezését követően realizálódhat.

Folytassuk a bajnokságokkal. Zökkenőmentes volt az idénykezdet a megyei I., II. és III. osztályokban?

Tatárka József: Sajnos nem beszélhetek sima indulásról. Ugyanis a legalsó vonalban az utánpótlás-nevelés nagyon sok helyen gondot okozott és okoz. Ennek következtében a megyei III.-ban jó néhány egyesületet felmentettünk: több faluban nem kell utánpótláscsapatot indítani. Ezért csak két „gyerekcsoportunk” van. Tudomásul vettük a tényt: a negatív előjelű demográfiai hullám számunkra kezelhetetlen, és a gyerekek sportolási hajlandósága is sokat romlott. Most az internet világát, a gyerekek elektronikus játékok iránti vonzódását éljük. Még ott is sokkal bonyolultabb fiatalokat igazolni, ahol egyébként van gyerek, tapasztalatom szerint őket nehéz ösztönözni. Ezért állandóan hangsúlyozom, hogy fontosak a helyi példák – gondolok a kistelepülések egykori legendáira –, továbbá mindig arra kérem a szülőket, az intézmények igazgatóit, a testnevelő tanárokat és a pedagógusokat, hogy igyekezzenek megszerettetni a kicsikkel a sportot, benne a labdarúgást, hogy igényük legyen a napi testmozgás iránt.

A napokban hétköznapi hősökről szólt. Kikre gondolt?

Tatárka József: A vidéken jól ismert játékosokra. Persze tudom, hogy az ország labdarúgásának megítélését a válogatott és a nemzetközi kupákban induló csapatok szereplése dönti el, ezért kellenek az Európa- vagy világbajnoki sikerek, a továbbjutások. Az pedig nem felel meg a valóságnak, hogy nemzeti tizenegyünk iránt nincs érdeklődés: a címeres meccsek telt házakat vonzanak, az emberek igénylik az összetartozás élményét.

Ha nincs helyi támogatás, ha a végeken hiányzik a szimpátia, akkor „megette a fene”…

Tatárka József: Gyakorló községvezetőként mondom, hogy egy település két legfontosabb része az iskola és a sportlétesítmény. Csak „rajtuk” keresztül képzelhető el a fejlődés, a jövőről pedig nem mondhatunk le. A sport támogatása a helyi irányítás feladata. A feltörekvő nemzedékre nem csak érdemes áldozni, hanem ez szó szerint kötelesség, ráadásul az egyéni érdekek nem írhatják felül az ésszerűséget. Az elkötelezett vezetők településein van futball, a helyi képviselő-testületek támogatását sok faluban olyan emberek egészítik ki, akik a magánvagyonukból tesznek felajánlásokat.

Most is volt a rajt előtt visszalépő klub. Ez felveti annak szükségét, hogy képezzenek egy központi alapot és baj esetén ebből segítsenek…

Tatárka József: Nem kell központi alap, ha lenne ilyen, akkor megindulna a harc az elnyerhető vagy ebből mobilizálható összegekért. A TAO-rendszeren belül érkeznek támogatások, gondoljunk csak a pályaépítésekre, az eszközbeszerzésekre. A létesítmények szinte gombamódjára szaporodnak, mégis előfordulnak gondok, ugyanis az átadott komplexumokat gondozni kell és főleg fenntartani, s erre gondolni kell már a pályázatok beadása előtt.

Az elmúlt hetekben három avatóünnepségen jártam: mindenhol pompás objektumokat adtak át. Nem gondolja, hogy az infrastrukturális feltételek javulása magával hozza majd az igazoltak számának ugrásszerű növekedését?

Tatárka József: Tényleg mindenhol avatnak. Emődön, Kisgyőrött, Mádon, Ózdon, Encsen és vég nélkül sorolhatnám. Még néhány év és elhárulnak a létesítményi akadályok. Szaporodnak a csarnokok, a szabadidős pályák, a füves és műfüves játékterek, zajlanak a felújítások, az átépítések, a végtermék pedig azt feltételezi, hogy vonzóvá válik a foci.

A szakmai szempontból sokan kételyeket fogalmaznak meg.

Tatárka József: Valami megmozdult: több akadémián jó képzés folyik, így nagyon sok tehetséges fiatal kerül elő. Ezek a fiatalok előbb vagy utóbb egyre több játéklehetőséget kapnak, szerepeltetésüket ösztönzi az MLSZ. Az a véleményem, hogy a gyors helyett a lassú, szisztematikus építkezés többet ér. Türelmesnek kell lennünk, a nézőktől pedig megértést kérünk, higgyék el: vezető és vezetett, játékos és edző mindig a leg-

jobbat akarja. Az erőviszonyok egyébként hamarosan kirajzolódnak annak ellenére, hogy néhány helyen a fiatalítás útjára léptek. A szakmai munka színvonalát befolyásolja, hogy nagyon rövid időn belül mindenhol lesz pályavilágítás, így a játékosok esténként, munkaidő után is tudnak majd gyakorolni. Az edzetlenséget, a technikai hiányosságot hamarosan a végeken sem lehet a besötétedés számlájára írni.

Már egy esztendeje elnökösködik. Örömmel csinálja?

Tatárka József: Igen. A labdarúgáson ebben nőttem fel, nekem nem jelent terhet a futball. Feladataimat, munkáimat összekapcsolom, aztán az igazgatóságon nagyszerűen felkészült emberek dolgoznak. Itt említem meg, hogy Sajti Viktor az ország egyik legelismertebb megyei igazgatója, aki a kollégáival egyetemben helytáll a mindennapokban. Jómagam a szakmai munka előmozdításához igyekszem hozzájárulni. Az elnökség tagjaival napi kapcsolatban állok, a vasárnap estém-éjszakám pedig rendre azzal végződik, hogy végigolvasom az összes eredményt, leírást, nyilatkozatot. A klubokkal élő kapcsolatot tartok, sűrűn beszélek a megyénkben és a szomszédos régiókban dolgozókkal, eljárunk egymáshoz, így is támogatjuk önmagunkat és a futballt.

Gyakran konzultál az MLSZ bankár-elnökével, dr. Csányi Sándorral?

Tatárka József: Ezt nem mondhatom. Az elnök úrnak az a jó, ha rend van a megyében, ha nem kap negatív visszajelzéseket. Ami a gyakoriságot illeti, az MLSZ vezető beosztású munkatársaival már sűrűn találkozom, ilyenkor a lényegre törő, az előre mutató dolgokról váltunk szót.

A MEAFC és a Mádi FC

„Nagy öröm, hogy a hónap végén beindul az NB III-as futsalbajnokság – mondta Tatárka József. – A 14-es mezőnyt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gárdák adják. Szűkebb pátriánkból a MEAFC és a Mádi FC nevezett.

