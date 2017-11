Interjú: Szűcs Bogi

Béres Szabi: Szűk két hónap, és zárjuk a 2017-es esztendőt. Milyen volt az éved?

Szűcs Bogi: Váratlan fordulatokkal és sok munkával teli: májusban még eszemben sem volt egy saját stúdió, augusztusban pedig már meg is nyitottunk! Még mindig szokom az új helyzetet és a kihívásokat, de nagyon élvezem. Rengeteget izgultam – és még most is – hogy minden tökéletes legyen. Mióta órákat tartok, mindig a minőség volt nekem a legfontosabb. A maximumra és még valami pluszra törekszem. Sikerült egy nagyon színes program palettát létrehozni, amire büszke vagyok.

Béres Szabi: Augusztus óta ragyog a B-Dance csillaga Miskolcon. Milyenek az eddigi visszajelzések, hogyan értékeled az elmúlt pár hónapot?

Szűcs Bogi: Fantasztikus csapat alakult ki akár az oktatókra gondolok, akár a vendégeinkre. Megálmodtam egy olyan stúdiót, ami egyben közösségi tér is, és színvonalas kikapcsolódást nyújt, a profizmus és fejlődés mellett. Azt, hogy sikerült megvalósítani abból látom, hogy pont úgy jellemzik a vendégeink a helyet, amilyennek elképzeltem. Mindenki jól érzi magát, nagyon hangulatos itt lenni! A B-Dance a nyugalom szigete, egy külön világ a város szívében.

Béres Szabi: Mennyire nyitott a miskolci lakosság, az új mozgásformákra? Milyen újdonságokkal lehet nálatok találkozni?

Szűcs Bogi: Abszolút nyitottak! Rengeteg csodás, motivált és pozitív ember jár hozzánk – imádom ezt a várost! Az egész munkásságomat jellemzi, hogy szeretek újítani, új mozgásformákat bevezetni, és a meglévőeket is a lehető legkreatívabban tálalni. Egy éve hoztam el Miskolcra a Beautyrobicot, ami egy elképesztően különleges óra! Az egész felfűtött teremben, félhomályban zajlik, bekenjük magunkat egy speciális olajkeverékkel, és rengeteg nőies mozdulatot, izolációt végzünk, na meg persze kemény erősítő gyakorlatokat! A Hot Stretching óránkat én találtam ki: egy igazi lazító, nyújtó óra félhomályban, gyertyafényben, szuper zenékkel és ellazulást segítő illóolajokkal, melegben. Akár a táncban szeretné valaki a mozdulatait fejleszteni, akár az ülőmunkát, stresszt szeretné ellensúlyozni, tökéletes választásnak tartom. Ami még szintén egyedi nálunk, hogy vannak workshopjaink. Ezek olyan alkalmak, amikre tudásszinttől függetlenül (vagy éppen annak megjelölésével) lehet csatlakozni, és mindig egy meghirdetett témát dolgoz fel. Például a Moulin Rouge és a Twerk workshopjaink nagyon népszerűek. Manapság már kevesen dolgoznak fix munkaidőben 8-4-ig, ezért nehezen megoldható, hogy az emberek minden héten, ugyanabban az időben járjanak egy-egy órára. A workshopok nem egymásra épülnek, az időpontokat pedig mindig közzé tesszük a Facebook oldalunk eseményeinél. Ráadásul, ha valaki csak szórakozásból szeretné kipróbálni magát egy adott műfajban, azt is megteheti! A party órákat pedig még nem is említettem, ami szintén – ha jól tudom – nincs máshol a városban. Lánybúcsúk, születésnapok, csapatépítők alkalmával várjuk a vendégeket welcome drink-kel és egy fantasztikus táncórával! Az új dolgok mellett pedig nagyon szeretjük a klasszikus irányzatokat, ezért megtalálható az órarendünkben az alakformáló óra, intervall edzés, kick-box aerobik és jóga is. A kubai salsa pedig szintén nagyon népszerű a párok körében!

Béres Szabi: Tervek?

Szűcs Bogi: Hosszú távon szeretném, ha a stúdiónk biztos ponttá válna a város életében.Most egyébként nagyon készülünk a februárra, hiszen akkor tartjuk az első nagyszabású gála műsorunkat. A hastáncos csoportjaink mellett színpadra állnak majd a latin, twerk, burlesque és kubai salsa csoportok is! Addig is persze még itt lesz az ünnepek, amire – karácsony mániásként – szintén nagy hangsúlyt fektetek. Adománygyűjtést szervezünk, lesznek karácsonyi workshopjaink, és rengeteg sütizés, teázás! A jövő évi programok egyébként már nagyrészt kialakultak, és mondhatom, nagyon izgalmasnak ígérkeznek! Nekem rengeteg régi álmom valósul majd meg. Lesznek új óratípusok, új témák, és neves vendég oktatók is. Ezekről egyelőre azonban többet nem szeretnék mondani, de aki nem szeretne lemaradni, mindenképpen kövesse a Facebook oldalunkat…

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

