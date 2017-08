Interjú: Szentpéteri Csilla

Béres Szabi: Picit visszatekerve az idő kerekeit, milyen élményekkel távoztál a legutóbbi miskolci koncerted után?

Szentpéteri Csilla: Brutál jó volt, teljes telt házzal, őrjöngéssel, öt ráadás, állva tapsolt a közönség, szóval szenzációs élményben volt részünk a zenekarral. Nem titok, ha azt mondom, Miskolc a szívem csücske.

Béres Szabi: Milyen eddig a 2017-es esztendőd?

Szentpéteri Csilla: Az idei évben eddig 47 koncerten vagyunk túl, tavaly egyébként 87-el zártunk. Nemrég beiktattam egy három hetes pihenést, ami azzal telt, hogy szerveztem az őszi/téli koncerteket, ha pedig volt fél nap szabadidőm beültem az autóba és suhantam le hajózni a Balatonra. Öt éve már nagy szerelem a vitorlázás, ha tehetem órákat vagyok a Balaton közepén, úszom, ugrálok, bulizok vagy hallgatom a hullámokat és,magamba szívom a friss balatoni levegőt. Ilyenkor teljesen kiengedek, eleresztem az egész éves gondokat és igyekszem feltöltődni.

Béres Szabi: Augusztus 11-én az aggteleki Baradla-barlangban fogsz koncertezni, hogyan jött az ötlet?

Szentpéteri Csilla: Nagyon imádom ezeket az izgalmas helyszíneket, Németországban volt több olyan barlangi koncertem, ahol 10/12 fokban kesztyűben ültem a zongorához. Mindig is törekszem a különlegességre, ez a helyszínekre is vonatkozik. Elképesztően jó a barlang akusztikája és az igazi underground feeling is elkapja az embert, amikor lemegy a föld alá. A sziklacsarnokban lesz a mediterrán koncertünk, ahová jó kis latinos zenékkel készülünk és ahol nyomjuk majd az eddig megjelent 7 lemez legsikeresebb számait csodálatos fényjátékkal kiegészítve. Aggtelek egyébként kis korom óta szívügyem, gyermekként szüleimmel voltam ott kirándulni, viszont mindig terveztem a visszatérést ebbe a csodálatos közegbe. Augusztus 11-én mindez megvalósul.

Béres Szabi: Zenei fronton várható újdonság?

Szentpéteri Csilla: Ősszel érkezik az új lemez, 17 nótával már teljesen kész vagyok, igyekeztem megőrizni a latinos vonulatot a dalokban. Saját szerzemények fronton viszont a jövőben egy picit előrébb akarok törni,vagyis legalább 50-50 százalékban önálló számokkal tervezek kijönni. Készül még egy bonus track, ugyanis találtam egy brutál tehetséges énekest, akinek még nincs igazán nagy neve, viszont olyan hangja van, amivel érdemes foglalkozni.

Béres Szabi: Tervek?

Szentpéteri Csilla: Augusztusban lesz egy kis tengerpart,ami számomra egy hatalmas inspirációs erő, és amelyből remek dolgok tudnak születni. Készült velem egy portréfilm, ezt szintén a hónapban lehet majd látni a Magyar Televízióban „Mérföldkövek” címmel. Folytatódnak a lemez munkálatai, pörögnek a koncertek. Szeptembertől pedig ismét teljes gőzzel robogunk tovább!

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

