Interjú: Szécsi Viktória

Béres Szabi: Hogyan kerültél közel a zenéhez?

Szécsi Viktória: 10 éves lehettem, amikor először felléptem egyedül egy miskolci énekversenyen. Óriási élmény volt. Már akkor eldöntöttem, hogy szeretnék ezzel foglalkozni a jövőben. Ezek után rengeteg emberrel ismerkedtem meg ezen a pályán, csatlakoztam a 4-Dance Club Musical- és Táncstúdióhoz, színházban játszottam, zenekarokban énekeltem. De az igazi megvalósítása önmagamnak azt hiszem a saját zenekarom volt, az Akvarell együttes.

Béres Szabi: Mit lehet tudnunk az Akvarell nevű zenekarodról?

Szécsi Viktória: Vihula Mihajlo gitárművésszel 10 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, azonban csak 4-5 évvel ezelőtt kezdtünk el közös műsorokban fellépni – akkor még külön-külön – de pár koncert után rájöttünk, hogy igazán jól menne a zenélés együtt is. Így egyértelmű volt, hogy az első önálló estemre őt szeretném megkérni, hogy élő zenével adhassam elő a dalokat. Erre a koncertre el is készült az első két saját dalunk, amelyet később 30 másik követett. Miskolc Város segítségével és a Gömörország Egyesület összefogásával kiadhattunk egy versekből és zenékből álló miskolci lokálpatrióta CD-t, majd az igazi nagy kihívás márciusban a második, immáron önálló lemezünk 2 órás bemutató nagy koncertje volt meghívott előadókkal a Művészetek Házában.

Béres Szabi: Új zenék várhatóak?

Szécsi Viktória: A koncert óta a legnagyobb célunk, hogy minél több helyen bemutathassuk a CD-nket, amely Némethi Lajos költő verseire épül, Misa zenéjével fűszerezve, illetve persze rengeteg új ötletünk van, amikkel a jövő évben fogunk a közönség elé állni.

Béres Szabi: Zene vagy színház?

Szécsi Viktória: Most egyelőre a színház háttérbe szorult, és zenei téren teljes mértékben a zenekaromra és a szóló karrieremre próbálok koncentrálni, de remélem, hogy ami késik nem múlik. Idén fogok végezni az egyetemen is, így ebben az évben rengeteg dolgom lesz, de próbálok így is minél többet közönség elé állni.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

