Szabó Tamás: “A DVTK hazánk egyik meghatározó sportegyesülete lesz”

– Kezdjük kicsit távolabbról. Mikor találkoztál először a sporttal?

Szabó Tamás: – Az azóta megszűnt győri kapui 40. számú általános iskolában testnevelés tagozatra jártam, ahol a legendás röplabda utánpótlás edző, Kozma József volt az osztályfőnököm. Így persze sokat röplabdáztam, e mellett főleg atlétikával és tájékozódási futással foglalkoztam, utóbbiakat a DVTK keretein belül Kispál János, illetve Kovács Attila irányítása alatt. De sajnos nem voltam igazán tehetséges egyik sportágban sem, így viszonylag hamar eldőlt, hogy nem leszek élsportoló.

– Úgy tudom, komoly szurkolói múltad is van.

Szabó Tamás: – Nem tudom, hogy mennyire nevezhető “komolynak”, mindenesetre lassan négy évtizede szurkolok a DVTK-nak. Az első emlékem az, amikor édesapám kihozott a Tribünre egy DVTK – FTC mérkőzésre. Nem jártunk rendszeresen, de azért évente párszor eljutottam a stadionba, ahol később rövidtávfutóként sokat edzettem is. Önállóan a gimnázium alatt kezdtem mérkőzésekre járni, először labdarúgásra, majd később, a ’90-es évek elejétől kosárlabdára is. Egyetemista koromban pedig jöttek az idegenbeli mérkőzések, az NB I.-ben és az NB II.-ben is szinte minden mérkőzésen ott voltunk az egyik gyermekkori barátommal, akinek az autójával bejártuk az országot Sényőtől Zalaegerszegig. Buszos túrákon inkább a kosárlabda miatt vettem részt, volt olyan, hogy egy pécsi kirándulás közel 24 óráig tartott a sok beiktatott “megálló” miatt.

– Ha jól tudom, sportvezetői karriered egy véletlen felkérésnek köszönhető?

Szabó Tamás: – Így igaz. Bár már a közgazdasági egyetem elvégzése után gondolkodtam, hogy esetleg elvégezzem a sportmenedzser szakot a TF-en, az életem végül más irányba kanyarodott, és másfél évtizeden keresztül az autóiparban dolgoztam, utoljára a miskolci Bosch-gyár cégvezetőjeként. A sporttal a szurkoláson kívül 2011-ben találkoztam újra, amikor Dr. Zsiga Marcell alpolgármester úr felkérésére én lettem az elnöke annak a sportegyesületnek, ami célul tűzte ki, hogy az akkor éppen másodosztályban szerénykedő női kosárlabda csapatot újra a sportág élvonalába vezesse. Utólag talán elmondhatom, hogy nem is voltunk teljesen sikertelenek ebben, hiszen bár a költségvetésünk sohasem volt az elsők között, és sajnos Miskolc városa egyelőre még nem támogatja hagyományainak és eredményeinek megfelelő mértékben a kosárlabdát, mégis sikerült megnyernünk a Magyar Kupát, nyertünk bajnoki ezüstérmet, és az Európa Kupában is az összes miskolci csapatsportág tekintetében minden idők legjobb nemzetközi eredményét értük el azzal, hogy a mezőny legjobb 4 csapata közé jutottunk 2016-ban. Mindemellett ma már az ország legnépesebb, és egyik legeredményesebb, az egész megyét lefedő utánpótlása is a miénk.

– Hogyan kerültél a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetői székébe?

Szabó Tamás: – Amikor a kosárlabda újra visszakerült a DVTK családba, szorosabbá vált a kapcsolatom a klub többségi tulajdonosával, ennek ellenére eléggé meglepődtem, hogy felkértek ügyvezetőnek, miután az a döntés született, hogy Dudás Hunor nem folytatja a megkezdett munkáját. A kosárlabda csapat irányítását még el lehetett látni kedvtelésből, az ember saját szabadidejének a rovására, de a labdarúgó csapat teljesen más nagyságrend minden szempontból, ezért nagyrészt fel kellett adnom “civil” elfoglaltságaimat. Ennek ellenére sem gondolkoztam sokat, mivel ha egy DVTK-szurkolót felkérnek egy ilyen feladatra, azt úgy éreztem, szinte kötelező elvállalnia.

– Mire vagy legbüszkébb a Diósgyőr FC Kft. élén eltöltött időszakból?

Szabó Tamás: – Nagyon sok területen előreléptünk, de elsőként az utánpótlást említeném, erre vagyok a legbüszkébb. Mind szakmai téren, mind az infrastrukturális feltételekben és – most már örömmel mondhatom, hogy – eredményességben is óriási a fejlődés. Két-három éve még arról volt szó, hogy a DVTK utánpótlása a DVSC irányítása alá kerül, most viszont mi koordináljuk az egész észak-magyarországi régió labdarúgó-képzését. Ezzel sikerült lerakni az alapjait a DVTK sikeres jövőjének, és biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva a csapat gerincét a saját utánpótlás rendszerünkből kikerülő játékosok adják majd.

Az utánpótlás mellett rendkívül fontos volt az is, hogy aktív, befolyásoló szerepem lehetett a stadion tervezési és kivitelezési folyamatában, ahol rengeteg olyan módosítást tudtam keresztül vinni az eredeti tervekhez képest, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az új stadionunk véleményem szerint kategóriájának legjobb hangulatú, leginkább szurkolóbarát stadionja lesz.

Harmadikként még megemlíteném, hogy Bódog Tamás szerződtetésével megtaláltuk és idecsábítottuk azt a szakembert, aki hosszú távon sikeresen vezetheti az első csapatot és a klubnál folyó szakmai munkát. Kevesen tudják, de óriási harcot vívtunk érte a Brøndbyvel, közel két hétig folyamatosan tárgyaltam velük, amíg végül sikerült elérni, hogy Tamást elengedjék hozzánk.

A fentiek mellett természetesen a pályán elért eredményekre, a Ligakupa-győzelemre, a Magyar Kupa-döntőre és az Európa Liga-mérkőzésekre is jó szívvel emlékszem, mert komoly háttérmunkára volt szükség a pályán kívül is, hogy ezeket az eredményeket elérjük.

– És mire a legkevésbé, mit éltél meg leginkább csalódásként?

Szabó Tamás: – Egyértelműen azt, hogy 2015 tavasza és 2016 ősze között problémák voltak az első csapat eredményességével, nem sikerült előrelépni, pedig a feltételek megítélésem szerint adottak voltak. Ez rendkívüli módon megterhelte az egész klubot. Bódog Tamás érkezése óta szerencsére ez sokat változott, szurkolóink nagy örömére.

Fontos azért a történeti hűség és a fiatalabb szurkolóink kedvéért megemlítenem, hogy Leisztinger Tamás úr szerepvállalása és a feljutás óta immár 6 éven keresztül megszakítás nélkül az első 10-ben végzett a csapat, amihez még csak hasonlóra sem volt példa a DVTK múltjában. Az objektív tényeket nézve a DVTK labdarúgócsapata tehát fennállásának legstabilabb és egyben egyik legsikeresebb korszakát éli, még akkor is, ha vannak, akik ezt nem teljesen így érzik. Persze minden szurkoló vérmérséklete szerint maga döntheti el, hogy mi számít sikernek. Nagyon remélem, hogy a következő években még ennél is jóval előrébb tud majd lépni az első csapat, és ismét lehetőségünk lesz a nemzetközi kupaszereplésre.

– Miért most – a bajnokság közben – került sor az ügyvezető-váltásra?

Szabó Tamás: – Néhány hete született meg Magyarország Kormányának támogató döntése, amellyel a DVTK észak-magyarországi sportfejlesztési programjához biztosította a pénzügyi forrásokat. Ez magában foglalja az új diósgyőri sportcsarnok, az új salgótarjáni stadion és edzőközpont, az új egri edzőközpont, valamint a felvidéki labdarúgó akadémia megépítését, és ezen felül az egri stadion rekonstrukcióját is. Ennek a projektnek a megvalósítása, levezénylése olyan szintű feladat, amelyet nem lehet a Diósgyőr FC Kft. operatív vezetése mellett megoldani, ezért javasoltam a többségi tulajdonosunknak, hogy mentsen fel az ügyvezetői teendőim alól. Az érveimet elfogadták, és a taggyűlés ki is nevezte az új ügyvezetőt annak érdekében, hogy mostantól teljesen az új feladataimra tudjak összpontosítani.

– Maradsz a kosárcsapat élén?

Szabó Tamás: – Természetesen igen, mivel az lényegesen kevesebb elfoglaltságot jelent. Az új pozíciómban az az egyik feladatom, hogy a labdarúgáson kívül az összes többi sportág fejlődését is elősegítsem, és ebbe a kosárlabda is beletartozik. Az eddigiek mellett hamarosan további új szakágak is csatlakozni fognak a DVTK családhoz, ezért rengeteg kihívás lesz ezen a területen. Célunk az, hogy a DVTK legyen hazánk egyik legsikeresebb, meghatározó sportegyesülete.

