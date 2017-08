Interjú: Szabó Ádám

Béres Szabi: Hogy érezted magad a legutóbbi miskolci fellépéseden?

Szabó Ádám: Csodálatos volt az Avalon Parkban zenélni, igaz nem most jártam itt először, de minden egyes alkalommal magával ragad a csodálatos környezet, és a park egyedi atmoszférája. A miskolci emberek pedig különösen kedvesek és vendégszeretőek.

Béres Szabi: Hogyan teltek az elmúlt hónapok?

Szabó Ádám: Jelenleg a Yesyes nevű zenekart csinálom, ami 2015 őszén alakult, viszont az utóbbi fél, egy év volt az, amikor tényleg hasznos munkát tudtunk végezni. A zenekar egyébként egy új elektroakusztikus hangzásvilágra és nemzetközi impulzusokra épülő formáció, amit Katona Tamás dobos barátommal közösen alkotunk. Hangzásunkat az ének, a zongora a dob és a harmonika ötvözete egészíti ki, ami egy egészen új köntösbe bújtatja a hangzásunkat. Szeptember 22-én a budapesti Gödör Klubban várunk mindenkit szeretettel egy kis csapatásra.

Béres Szabi: Mikor várhatunk friss megjelenést?

Szabó Ádám: Nemrég látott napvilágot „Cycle” címmel második albumunk, amelyhez már klipet is forgattunk, hiszen a “Let me Closer” c. dalunkhoz elérhető egy video YouTube csatornánkon.

Béres Szabi: 2011-ben láthattunk először tehetségkutató műsorban, várható még, hogy valamikor feltűnsz ismét hasonló formátumban?

Szabó Ádám: Tehetség kutató műsorban már nem tervezek részt venni, úgy gondolom az utóbbi években nagyon sok helyen megmutattam magamat, inkább a munkám gyümölcsét szeretném learatni.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

