Interjú: Raka Jr

Béres Szabi: Mikor és hogyan kerültél közel a zenéhez, és a dj pulthoz?

Raka Jr: Erre a kérdésre a dj-k többsége általában azt válaszolja, hogy suli buli, meg hogy ebbe született bele… Nálam később, kb. 10 éves koromban kezdődött, hogy a zene felkeltette az érdeklődésemet, amelyben nagy szerepet játszott bátyám,aki több szórakozóhelyen is dolgozott már akkor. Az idén pont 10 éve, hogy minden hétvégén rezidensként állok a lemezjátszók mögé.

Béres Szabi: Miben/Mennyiben változtak leginkább a szórakozási szokások, mióta pörgeted a lemezeket?

Raka Jr: Nagyon megváltoztak a szokások, az emberek hozzáállása is teljesen más, mint amikor a pályám elején voltam, játszottam a saját korosztályomnak és az „idősebbeknek” is. Most is jobban kedvelem a 20 feletti korosztályt, mint a tiniket…..sajnos az idősebb korosztály ritkábban indul el az éjszakában, ezen mindenképpen szeretnék változtatni.

Béres Szabi: Június eleje óta egy új csillag ragyog a miskolci éjszakában, ez pedig a Grund terasz. Mi volt a koncepció a klub kialakításában? Milyenek voltak az eddigi bulik és mi várható a közeljövőben?

Raka Jr: A klub nyitásával olyan kulturált és igényes szórakozóhely létrehozása volt a cél, ahol minőségi zenei élményekkel és egy új életérzéssel találkoznak vendégeink. Kültéri és beltéri tánctér, pálmafák alatti asztalok, hangulatos bungalók biztosítják a tokéletes helyszínt a szórakozáshoz. A koncertek kibővített alapterületen, és nagyszínpadon kerülnek megrendezésre, az igazi fesztiválhangulat érdekében. Nyáron több nagy koncertet is szervezünk, ebben a hónapban- Punnany Massif (július 22.) és Majka (július 28.) fellépése nyújtja az új szabadtéri élményeket a Grundon. A klub szeptember közepéig üzemel, aztán visszavonul és várja a következő nyarat. Az eddigi bulik a szélsőséges időjárás ellenére is nagyon jól sikerültek. Célunk, hogy mai élvonalbeli előadok lépjenek fel nálunk, de a „Miller” top slágerei is szerepet kapnak, főleg a „Csaj péntek” party keretein belül.

Béres Szabi: Tervek?

Raka Jr: Folyamatosan új kihívások vannak előttem, de terveim közül most a zenét emelem ki. Célom,

szeptembertöl a lehető legtöbb klubba eljutni, és a Miller lemezjátszói mögé megújult szettekkel állni.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

