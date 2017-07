Interjú: Rácz Gergő

Béres Szabi: Milyen az idei éved eddig Gergő?

Rácz Gergő: Év elején látott napvilágot a Bolondod voltam című dalom videóklipje, aminek a rendezését és az utómunkáját is én csináltam. Ez egy nagyon izgalmas kihívás volt számomra. Aztán Burai Krisztiánnal csináltunk egy közös dalt és klipet, ami nagy sikernek örvend a Youtube-on. Ezek mellett készítem az új dalokat és fellépni járok.

Béres Szabi: Nemrég Burai Krisztiánnal, hogyan jött a kollaboráció?

Rácz Gergő: Évekkel ezelőtt még A Dal című műsorban ismerkedtünk meg, aztán a “Shotgun” című dalomat együtt csináltuk, ami közben kiderült, hogy nagyon jó hangulatú a közös munka.. Most pedig arra gondoltunk, hogy miért ne csinálhatnánk egy olyan dalt is, amiben mindketten előadóként is jelen vagyunk. Ez lett a Rossz vér.

Béres Szabi: Mikor várható friss megjelenés?

Rácz Gergő: Most készült el egy új dalom, ami hétvégén debütál, jövőhéten pedig forgatjuk hozzá a klipet.

Béres Szabi: Mint zeneszerző dolgozol másoknak is, vagy jelenleg a saját brand építése, erősítése élvez előnyt?

Rácz Gergő: Évekig a zeneszerzés és a producerkedés volt a fő tevékenységem. Mostanában is előfordul, hogy írok másoknak dalt, Geszti Péter legutóbbi lemezére például írtam többet is. Az utóbbi időben azonban inkább a szólókarrieremre koncentrálok, és mint előadó vagyok jelen.

Béres Szabi: Tervek?

Rácz Gergő: Több saját dal és klip is készülőben van, úgyhogy érdemes figyelni. A nyár főleg fellépésekkel telik, év végén pedig egy önálló nagykoncertem is lesz Budapesten.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

