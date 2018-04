Interjú: Punnany Massif

Béres Szabi: Helynekem és dupla teltház, hogy éreztétek magatokat Miskolcon?

Punnany Massif: A miskolci közönség az egyik legjobb az országban, így mindig nagy élmény nekik játszani,de a Helynekem tulajdonosainak is hatalmas köszönettel tartozunk, nagyon kedves emberek, akik ittlétünk alatt vendégül látták az egész zenekart otthonukban,egy finom kerti ebédre.

Béres Szabi: Milyen eddig az évetek?

Punnany Massif: Aki már régóta figyelemmel kíséri a pályafutásunkat az tudja, hogy mostanában nem voltunk túlságosan aktívak új dalok írása tekintetében, viszont szerencsére az idei évben amióta elkezdtük a “TavaCity” néven futó projektünket, eddig minden állomáson teltház volt, szóval számunkra ez fantasztikus, hogy ekkora bizalmi körünk van a rajongóknál.

Béres Szabi: Stúdiózás, album?

Punnany Massif: Igen, igen tervben van. Idén vagyunk 15 évesek,és az egész évünk ennek az égisze alatt fog zajlani. Januárban bevonultunk a budapesti SuperSize stúdióba, ahol elkészítettünk egy lemezt, egy amolyan közönség kedvenc dalokból összeállított kis csokor, amit a zenekar teljesen újra játszott. Ha minden jól megy április végén a Mol kutakon be is lehet már szerezni. Ehhez a lemezhez klipet nem tervezünk, viszont gyúrjuk már az új dalokat is. 15 éves a zenekar,nyilván a közönségnek is meg kell újúlni, de saját magadnak is meg kell újulni.

Béres Szabi: Születésnapi buli?

Punnany Massif: Ott leszünk az összes nagy fesztiválon, és a Budapest Parkban is lesz három koncertünk, és a második koncert amit júniusban tartunk, az lesz a születésnapi koncertünk.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

