Interjú: Pataky Attila

Béres Szabi: Visszatekerve az idő kerekeit, hogyan telik eddig az évetek?

Pataky Attila: Rendkívül feszes, sok fellépéssel. Jövő év március 10-én az Arénában nyomjuk, innen kell visszaszámolni a dolgokat. A managemant egyébként legalább 1,5–2 évre előre építi a turné terveket, tehát nekünk tavalyelőtt már majdnem készen volt az idei nyár. Azt tudtuk, hogy mit kell teljesíteni a nyárban, de ehhez jött még , hogy bevállaltuk, az Arénára kezünkbe lesz az Edda Művek 33. albuma. Ez egy dupla lemez lesz, melyhez 2,5 év alatt írtam 46 db nótát. Teljesen új zenék lesznek tehát megtalálhatóak rajta, az egyik oldalán a dalok a testnek, a másik oldalán a léleknek szólnak.

Béres Szabi: szóval tipikus „Eddás” számok érkeznek?

Pataky Attila: Abszolút! El nem engedjük ezt a formát. Ez egyszer merült csak fel az életemben, még ott a kezdeteknél, valamikor. Egyszer merült fel, és aztán soha többet. Mi ezt szeretjük. Persze, használjuk a technikát, az új dolgokat, meg a szöveg világát is baromira meghatározza az ami körbevesz minket. Itt most a mikrovilág gyönyörű. Boldogságosan szép! De odakint azért recseg-ropog a Rock ’n Roll a nagyvilágban, úgyhogy van miről írni. Bőven van miről!

Béres Szabi: Milyen érzés (itthon) Miskolcon a színpadra állni?

Pataky Attila: Azt hiszem ez természetesen működik, ugyanúgy, mint bárki másnál. Mindenki szeretne egy kicsit otthon próféta lenni. Van egy enyhe drukk, de aztán amikor odakerülünk, meglátom a srácokat, elkezdünk dumálni, hogy mit nyomunk hol, mit veszünk ki, iderakunk, odarakunk, átöltözünk és onnan már érzem a magabiztosságot, ahogy a 4 embert meglátom. Ők számomra Magyarország 4 legjobb rock zenésze. És akkor felpattanunk, és onnan már kész… NAGYON! Nagyon-nagyon jó Miskolcon zenélni, az arcokat meglátni, meg minden, felgyülemlik az emberben, felrobban az a rengeteg emlék.

Béres Szabi: Mi várható még a nyáron?

Pataky Attila: Áprilisban kezdtük a „rock and rollt” és kőkemény volt, mert kicsit elszámítottuk. Én bátran belevágtam, igaz májusban szoktuk kezdeni általában a menetet. Esztergomban nagyon szerette volna a városvezetés, hogy ott kezdjük a szezont, néhány buliba bele is futottunk 5-8 fokos hőmérsékletbe, de itt vagyunk és megyünk tovább a nyarat is végig nyomjuk kőkeményen.

Béres Szabi: Külföldre is mentek?

Pataky Attila: A miskolci koncert után Erdély felé vettük az irányt, de idén még akár Londonig is elbattyogunk, ami szintén nagyon varázslatos szokott lenni. Amikor bárhol a világban összerobbannak a magyarkák, az egy remek érzés.

Béres Szabi: Videoklipekben gondolkodtok?

Pataky Attila: Mi az utóbbi években, nem annyira feszültünk ettől. De ide a 33. albumra lesz. Biztos, hogy lesz.

Béres Szabi: Ennyi pörgést, hogyan lehet kipihenni, mi az ami feltölt?

Pataky Attila: Ez nagyon egyszerű Szabi! Ha itt ülne mellettem egy pék, el tudná neked mondani, tudni illik ők is ilyen fordított életet élnek. Éjszaka pörögnek, reggel pedig alszanak. Tudják, hogy ezt hogy kell megélni. Én megszoktam, mert áprilisban ez elkezdődik és aztán fordítva élek. Semmi baj vele, csak egyetlen egyet nem tudok elképzelni azt hogy én egyszer tavasszal nem indulhatok el, vagy nem indulok el. Abba bele sem akarok gondolni!

Béres Szabi: Nem tudlak elképzelni otthon üldögélve…

Pataky Attila: Én remélem, hogy az nem jön el! Ha eljön a felborulás és az átmenet pillanata, akkor én nagyon szívesen megtenném ezt a színpadon. Ott egy katt-takk kész, aztán szép volt minden meg volt, lent volt, fent volt, ragyogott, sötét volt, minden volt.

Béres Szabi: A fiad is aktívan zenél?

Pataky Attila: Abszolút! A Pataky művekkel vadul, nyomulnak. Nekik is vannak fellépéseik és a turné legalább felében ott vannak mellettünk.

Béres Szabi : Akkor ez egy örök összefonódás?

Pataky Attila: Igen, igen. Nagy boldogság ez is, hogy így megvalósulhatott, nagyon büszke vagyok Rá!

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést Attila!

