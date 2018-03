Interjú: NánDj & Simon Péter

Béres Szabi: Mikor, hogyan kerültél közel a zenéhez és a dj pulthoz?

NánDj: Még általános iskolás koromban, kb. ’79-80-ban örömmel csatlakoztam az ottani igazgatónk által “tyúkbeleseknek” nevezett iskolai stúdiós-hangosító szakkörbe, s fellángolt a szerelem! Ünnepségek, koripályás zenélések, “szív küldi szívnek”, klubdélutánok, stb. Zenénk, technikánk, semmi nem volt, lestem a Komjáthy Tánczenei koktéljait 12.35-kor a Petőfin. Első Boney-M koncert zenéimet egy barátom Brigstone kazettás magnójával, beépített mikrofonnal vettem fel náluk, a Videoton SZÍNES! tévéjük előtt térdelve! Gondolhatod…

Béres Szabi: A nyolcvanas, kilencvenes években miben, mennyiben volt más az emberek szórakozási szokásai?

NánDj/Simon Péter: Akkoriban kezdtük el a magunk módján majmolni a “bomló nyugatot”. Minden presszóban, művelődési házban (akkoriban még nagyon sok volt) nyíltak az alakalmi disco-k. Nyitás után (19-20 óra) nem sokkal már jöttek is a vendégek, s nem tartottak, tarthattak!..tovább nyitva itt “vidéken” (ami nem Bp.) éjfélnél, csak rendkívüli esetben. A fiúk még használták a “szabad lesz?” kifejezést, működött a “lekérés”, s alig várták a lassú zenéket. A piálás is csak normál keretek között folyt mindkét nem részéről (számon is kérte a “hatóság”), és főként csak más neműek táncoltak egymással. Sokszor tiltott volt a félhomály a bulikban.

Béres Szabi: Március 31-én a Block Clubban egy varázslatos időutazásban vehetnek részt a szórakozni vágyó emberek, mit lehet tudnunk az estéről, miben lesz más mint egy átlagos nosztalgia buli?

NánDj: Régi-régi vágyam volt ezt összerakni, (megjegyzem nehezebb, mint gondoltam), korábban több csalfa, vagy komolytalan emberrel tárgyaltam erről, ergo magamra számíthatok, az a tuti! Mindenekelőtt kivételesen újra találkozhatnak azon miskolci, alapokat lerakó legendás discjockey-kal, az ő zenéikkel, akik a miskolci legendás szórakozóhelyeken dolgoztak már ’80-’90-ben is. Ráadásul ezen “alfa-omega” slágereket eredeti, nem agyonmixelt, digitálisan felújított formában, 2 kivetítőn élvezhetik a korabeli video disco-ban. 100% retro, 100% video, az élmények fokozására! A Block Klub Facebook oldalán lehet előre zenéket is kérni! No meg más kis “meglepetésekkel” is fokozzuk a retro élményt. Én például mint mindig, korhű öltözetben tolom a klipeket élőben. Meghívok vendégként a fellépőkön kívül a több régi dj-t is, egy kellemes múltidézésre.

Béres Szabi: Lesz folytatás?

NánDj: Egyenlőre nem tudhatom, NAGYON JÓ LENNE, mert egyedi, mert más és mert érzem, hogy van rá igény, nem csak a szinte állandósult 100-120 zenére. Majd a nagyérdemű eldönti! Ne feledjétek! A RETRO FIATALÍT!!!

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

