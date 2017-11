Bükkaranyos: Újabb fontos fejlesztések zajlanak, és vannak még további tervek is

„Az előző választási ciklusban a szükséges fejlesztések nagy részét már elvégeztük, de természetesen az elmúlt közel három évben tovább kerestük a lehetőségeket, hogy olyan beruházásokat tegyünk, amelyek a lakossági igényeket minden szinten kielégítik” – kezdte beszélgetésünket Nagy Lajos, Bükkaranyos polgármestere.

A torna­csarnok egy nagyon régi vágya volt az itt élőknek.” Nagy Lajos

– Ennek bizonyítéka, hogy szemmel láthatóan épül-szépül Bükkaranyos.

Nagy Lajos: Az eddig eltelt időben igyekeztünk maximálisan kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a rendelkezésünkre álltak. Az első időszakban nagyon fontos volt az ár- és belvízvédelem megoldása, rendbe kellett tenni a csapadék- és belvízelvezetést. Fokozatosan haladtunk előre, azóta szinte minden közintézményünk komfortosabb lett, sikerült a 21. század követelményeinek megfelelően átalakítani az épületeket. Különböző pályázatok segítségével sikerült felújítani az általános iskolát és az idősek klubja épületeit, megújult a könyvtárunk, energetikai fejlesztést végeztünk az óvoda és a konyha épületén, létrehoztuk a települési értéktárunkat. Mindezen fejlesztéseknek köszönhetően sokkal gazdaságosabb lett a középületeink üzemeltetése, így több pénz marad az önkormányzatnál, melyet újabb fejlesztésekre fordíthatunk. Új köztereket és játszótereket építettünk, szabadidő­parkot hoztunk létre, virágosítottunk, parkosítottunk, egyszóval szebbé tettük a település arculatát is. A fentieknek köszönhetően Bükkaranyos lakossága az elmúlt években folyamatosan növekszik, az eladó házak gyorsan új gazdára találnak, a gyermekek születési száma emelkedik és a vállalkozások száma is növekszik.

– Mindezeken felül is sokat tesznek a lakosságért, minden korosztályra odafigyelve.

Nagy Lajos: Ennek így kell lennie, ennek megfelelően tervezünk előre, hiszen egymásra épülően kell működnie itt is a dolgoknak. Fontos megemlítenem, hogy Bükkaranyos lakosságának összetétele az elmúlt időszakban sokat változott, hiszen a 2000-es évektől kezdve sokan költöztek hozzánk. Nekünk meg kell találni az „újak” és „régiek” között az összhangot, mindig egy széles spektrumban kell gondolkodnunk a szolgáltatások terén és igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten mindenkinek kielégíteni az igényeit. A védőnő munkájával, tanácsadásával, illetve a rendszeres baba-mama klub foglalkozásaival „kezdődik” a folyamat, amely mintegy „átvezetés” az óvodába, ahol hét-nyolc – például ének, zene, tánc, mozgásterápia – program közül választhatnak a szülők a gyermekeik számára és rengeteg közös családi programot, kirándulást is szerveznek. Az általános iskolában 2011 óta alkalmazott KIP program segítségével immár országos versenyeken szerepelnek tanulóink, és látszanak az erőfeszítéseink eredményei, hiszen a tanulók száma növekszik. Az idősekért is sokat teszünk: az Idősek Klubja mintegy 40 szépkorú lakosunk ellátásáról gondoskodik a házi segítségnyújtás vagy nappali ellátás keretében. Van egy aktív nyugdíjas-egyesület is, akik például kirándulni járnak, énekkaruk van, nekik is segítünk, amiben tudtunk. Természetesen nem feledkezünk meg a közösségi életről sem. Mi úgy gondoljuk, hogy számunkra a családias hangulatú, rövidebb időtartamú rendezvények a fontosabbak a nagy fesztiváloknál, ezek jobban összehozzák és összetartják a közösséget. A már hagyományosnak mondható rendezvényeink mellett idén új eseménnyel, az Aranyosi Nyári Esték rendezvénysorozattal igyekeztünk a kulturális igényeket kiszolgálni. Voltak gyermekprogramok, szabadtéri színházi est és zenés-mulatós este is, amely nagy sikert aratott a közönség körében.

Már megkezdődtek a tornacsarnok építési munkálatai | Fotó: Ádám János

– A fejlesztések ősszel újabb lendületet vettek a településen.

Nagy Lajos: 2016 év végén kaptuk az örömhírt a Belügyminisztériumból, hogy egy rendkívüli fejlesztési támogatás keretében végre építhetünk egy tornacsarnokot, valamint út- és járdafelújítási munkákat is elvégezhetünk mintegy 306 millió forint értékben. A szükséges engedélyek beszerzése és eljárások befejezése után a munkálatok már meg is kezdődtek. A csarnok egy nagyon régi vágya volt az itt élőknek, hiszen soha nem volt „rendes” tornatermünk. Az új épületben helyet kap majd a 15×30 méteres küzdőtér a kiszolgálóhelyiségekkel és öltözőkkel együtt. Elkészülte után méltó helye lesz az iskolai mindennapos testnevelésnek, emellett a lakossági sportigényeket is kiszolgálhatja, valamint kulturális eseményeknek is helyet adhat, hiszen a művelődési házat sokszor „kinőttük” már. A Petőfi és Ifjúság utcákban – gyakorlatilag ez a teljes főút – mintegy 2500 folyóméter hosszan épül új, térkövezett járda, mely ugyancsak nagyon időszerű már, hiszen a gyalogosforgalom nyolcvan százaléka ezen a szakaszon zajlik, és az idő múlása is alaposan meglátszott már rajta. A projekt keretében megvalósul az ABC előtti tér közlekedési szempontból biztonságosabbá tétele és tavasszal két utca aszfaltozása is. Ugyancsak jó hír, hogy a beadott TOP pályázataink közül kettőt már elbíráltak, így jövő évben folytathatjuk a patakmeder rekonstrukcióját, valamint további épületgépészeti felújítások is lesznek intézményeinkben. Van még egy elbírálás alatti pályázatunk bölcsőde kialakítására az óvoda épületének bővítésével, jó lenne, ha pozitív elbírálást kapna, mert szerencsére lenne rá igény.

– A tervekből sosem lehet kifogyni…

Nagy Lajos: Ez így van, és persze továbbra is keressük a pályázati forrásokat a megvalósításukhoz. A polgármesteri hivatal mellett van egy régi szolgálati lakás, melyet szeretnénk közösségi háznak kialakítani, az épület a helyi civil szervezeteknek lenne „központja”, de például a házasságkötő terem is itt működhetne. Az egyházat is támogatjuk abban a céljában, hogy a központi helyen lévő katolikus templomunkat is felújítsák. Ezenfelül a „napi feladatainkat” is végezzük, hogy a település tovább szépüljön és a helyben megtalálható szolgáltatások száma is növekedjen.

A tornacsarnok látványterve

– Milyen visszajelzéseket kapnak?

Nagy Lajos: Kis település vagyunk, ahol a közvetlen kontaktusnak meg kell lenni a lakossággal. Sokat számít, hogy az emberek elmondják a véleményüket és a felmerülő igények is elhangoznak, és megerősítenek abban, hogy jó irányban haladunk. Itt szeretném megköszönni országgyűlési képviselőnknek, Tállai András miniszterhelyettesnek, a képviselő-testület tagjainak a támogatásukat, és kollégáimnak az áldozatos munkát, melynek eredményeként továbbra is elmondhatjuk, hogy: „Bükkaranyoson jó élni, jó családot alapítani”!

Segítség a rászorulóknak

A bükkaranyosi önkormányzat által elnyert Szociális Földprogram keretében évente 30 család kap lehetőséget a falusi baromfitenyésztés elindítására. A program a családok önellátását és a hagyományos falusi baromfitartás újraélesztését segíti. Az évek óta működő közmunkaprogramban az állattenyésztés, bogyósgyümölcs- és zöldségtermesztés mellett megkezdték a levendula termesztését is, valamint idén két új virágtámfalat építettek. Mindemellett további oktatási és szociális programokkal igyekeznek segíteni a rászorulóknak.

