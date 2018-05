Interjú: Margaret Island

Béres Szabi: Péntek este az Avasi Borangolás keretein belül adtatok koncertet az Avasi kilátónál,hogy éreztétek magatokat?

Margaret Island: Utoljára decemberben játszottunk a Helynekemben, ami egy remekül sikerült koncert volt, de kinti helyszínen még sosem álltunk színpadra Miskolcon, így nagyon vártuk ezt a napot. Az idő nem éppen fogadott a kegyeibe minket, viszont így is szép számmal kijöttek a “borangolók” a koncertre,amit ezúton is köszönünk nekik. Újabb miskolci élményekkel gazdagodtunk.

Béres Szabi: A fellépések mellett javában zajlanak az új album munkálatai, mit lehet erről tudnunk?

Margaret Island: Tavaly év végén kezdtünk el dolgozni a harmadik lemezünkön, aminek a munkálatai folyamatosan zajlanak és, ha minden jól megy szeptemberben meg is jelenik. Az album előfutára a “Hóvirág” c.dalunk volt, amihez tavasszal egy turné kapcsolódott, remek helyszínekkel,ahol (még) meg nem jelent dalokat is belecsempésztünk a repertoárba, ami azért is fontos,hiszen a közönségtől való visszajelzéseket is be tudjuk építeni a stúdiómunkálatokba. Az első két lemezünk szinte egymás testvérei, azaz hasonló hangzásvilágból táplálkoznak, a mostani dalokat viszont nagyon “mai fejjel” írjuk, ergo nem a két évvel ezelőtti dalszövegeinket frissítjük fel, hanem próbálunk nyitottak maradni, új dolgokat kipróbálni,és nem bekorlátozni magunkat.

Béres Szabi: Nem titok,hogy lesznek közreműködők is a lemezen, kik ők?

Margaret Island: Nagyon-nagyon sok kollégára és barátra tettünk szert az elmúlt évek során a backstage-ekben, ezeket a barátságokat most dalban próbáljuk kifejezni, ezért lesz többek között JumoDaddy-vel stúdiózás, de nemrég jelent meg Bye Alex-el közös dalunk a “Menned Kéne” szóval próbáljuk megmutatni mennyire sokszínű lehet az a pop zene amiről mi gondolkodunk, amiben hiszünk.

Béres Szabi: Tervek?

Margaret Island: Lassan beindul az igazi fesztiválszezon, idén több nagyszínpadon is láthatóak leszünk, ez hatalmas megtiszteltetés és feladat számunkra. A fellépések mellet készül az album, szóval nincs megállás.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

