Interjú: Magna Cum Laude

Béres Szabi: Hogy telik eddig az évetek Misi?

Magna Cum Laude: (Mező Misi): Ahogy Lenin mondta tanulni,tanulni,tanulni, mi ezt megfogadtuk, csak átírtuk, hogy dolgozni, dolgozni dolgozni… Készülőben van az új stúdió albumunk amely ősszel lát napvilágot, és ami egyben egy felvezetése is a jövő április 26-i jubileumi (lemezbemutató) koncertünknek. Ennek előszele az áprilisban megjelent “Gyerünk Tavasz” c. dalunk amely a megújulást jelképezi az életünkben, és megpróbáltuk mindezt ráhúzni a zenére is, természetesen jó értelemben. Egy pozitív töltetű engedd el magad dal született belőle amire úgy gondolom nagy szükség volt. A májusi Barba Negra Track-es bulink szintén remekül sikerült, a nyár nagy részét pedig fesztiválokon fogjuk tölteni.

Béres Szabi: A teljes album milyen lesz?

Magna Cum Laude: (Mező Misi): Egyenlőre mi sem tudjuk, folyamatosan formálódik. Tibi tarsolyában vannak zenei ötletek, Misa pedig sok szöveget megírt korábban, szóval ezt próbáljuk összefésülni, de olykor mi is rácsodálkozunk, hogy milyen is lesz a végeredmény… Ami egészen biztos,hogy a lemez “Húsz évvel ezelőtt érkeztem” címet viseli majd, hisz jövőre lesz 20 éves a Magna Cum Laude zenekar!

Béres Szabi: Az akusztukus vonal is megy tovább?

Magna Cum Laude: (Mező Misi): Szeretjük az akusztukus koncerteket, és lesz is nyár végén (augusztus 26) a Margit-szigeten egy Symphonykus fellépésünk.

Béres Szabi: A Dalban láthatunk még?

Magna Cum Laude: (Mező Misi): Nem tudom mit hoz a jövő, én nagyon-nagyon élveztem a műsort, hiszen remek emberekkel dolgozhattam együtt.

Béres Szabi: Köszönöm Misi!

www.facebook.com/magnacumlaudezenekar/

www.facebook.com/SzabiRadioM/

VISSZA A KEZDŐOLDALRA