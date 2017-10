Interjú: Loopy, a miskolci farkas

Béres Szabi: Mikor és, hogyan jött az ötlet Loopy megformálására?

Loopy, a miskolci farkas: Igazából magam sem tudom honnan jött az ötlet. Még az ismerőseim között sincs senki, aki ilyen témával foglalkozott volna. Tavaly ősszel kezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy kellene egy jelmez. Igaz még fogalmam sem volt róla, hogy minek 😀 de arról sem, hogy hogyan. Elkezdtem tehát az interneten kutakodni a témában. Rengeteg leírást olvastam el, rengeteg videót néztem meg. Még ekkor sem volt semmi konkrét elképzelésem. Keresni kezdtem, hogy honnan lehetne megfelelő anyagokat beszerezni, mert elég szűkös a kínálat műszőrme téren. Nekem ez a szürke és fehér anyag tetszett meg. Ekkor alakult ki bennem a döntés, hogy farkas leszek (, mert az egér nem volt annyira szimpi! 😀 ). Innen már ment minden, mint a karikacsapás. Egy egy hónapos karikacsapás, J mert hogy ennyi időmbe telt az elkészítés. Nagyon örültem, hogy kész lett de nyugtalanított a gondolat, hogy most mit kezdjek vele. Otthon csücsülni benne nem sok értelme van, ugye. Nincs mit tenni: ki kéne menni, csak úgy brahiból! 🙂

Béres Szabi: Milyen (mikor) volt az első csatangolásod a városban, hogyan reagáltak a járókelők?

Loopy, a miskolci farkas: Emlékszem november 26-a szombat volt, előző nap nyitotta kapuit a Miskolci Adventi Vásár. Gondoltam ez megfelelő alkalom lehet számomra, tán csak nem fognak megkövezni az emberek. J Talán majd azt hiszik, hogy valamilyen része vagyok a rendezvénynek. Nem is kellett aggódnom. Az emberek mosolyogtak, integettek, rám köszöntek, fényképezkedni kértek, ki-ki vérmérséklete szerint. Ami leginkább meglepett az az, hogy a felnőttek és az idősebbek is így reagáltak, mert azt alapból sejtettem, hogy a gyerekeknek tetszeni fog. Hihetetlenül felvillanyozott az a nap. Akkor már tudtam, hogy mennem kell a következő hétvégén is. Eljött a Karácsony, eljött a szilveszter, eljött a január. Lecsengett az ünnepi hangulat. Az nem lehet, hogy eddig tartott! Most mi lesz? Egy évig ne menjek ki? De kimegyek!

Béres Szabi: Loopy létezése óta melyek voltak azok a momentumok, amire a mai napig szívesen visszaemlékszel?

Loopy, a miskolci farkas: Persze akadtak ilyenek. Például egyszer behívtak egy fodrászüzletbe, ahol beültettek egy székbe kaptam beterítő kendőt és úgy készítettünk fotót, mintha fazonigazításra mentem volna (bár lehet, hogy rám is férne! 😀 ).

Volt egyszer, hogy egy szórakozóhely előtt sétáltam el és behívtak, hogy egy szülinapos lánynak legyek a meglepetése. Meg is lepődött, mert spontán jött a dolog.

Nyáron meghívtak egy esküvői fotózásra. Délelőttre volt megbeszélve. A meteorológia esőt jósolt egész napra. Reggel még esett de csodák-csodájára a megbeszélt időpontra már majdnem fel is száradt, kicsit borús volt, de ez nekem még jól is jött (mert ugye a napon lenni bundában… J ). Egyszóval jól sikerültek a farkasos esküvői képek.

Egyszer egy óvodába hívtak meg. Addig még nem jártam ilyen helyen, ezért kicsit aggódtam, hogy mi lesz. Esetleg több gyerek nem barátkozik meg velem vagy megijednek. Nincs hangom, beszélni sem tudok velük. Mit fogok én ott kezdeni? Kár volt ezeken aggódni: nagyon jól éreztük magunkat, kör táncoltunk, fogócskáztunk, el sem akartak engedni. Be kell valljam, nekem is nehezemre esett eljönni. 🙂

Nemrég a Papszer utcai múzeumba hívtak el fényképezkedni. Ide is nagy örömmel mentem. Nagyon jól éreztem magam és azóta is azon csodálkozom, hogy civilben eddig miért nem voltam ott! J

Béres Szabi: Minden alkalommal mosolyt csalsz az emberek arcára, amikor az utcákon csatangolsz, beteg gyerekeknél jártál már, vagy vannak hasonló terveid?

Loopy, a miskolci farkas: Eddig még kifejezetten ilyen nem volt. Nem rajtam múlik…

Béres Szabi: Egy szép napon megtudjuk, hogy kit is rejt a jelmez?

Loopy, a miskolci farkas: Most is megmondom: egy felnőtt testbe bújt gyereket, akibe a kisördög bújt! 😀 Talán majd egyszer… 😉

Béres Szabi: Köszönöm Loopy

