Interjú: László Evelin Gréta

Béres Szabi: Mikor és hogyan kúszott be a zene az életedbe?

László Evelin Gréta: Már egészen kiskorom óta foglalkozom a zenével. Eleinte ez még nem volt tudatos, az oviban tanult dalocskákat adtam elő otthon, egyszerűen élveztem! Minden este azt vártam, hogy anya végre újra elénekelje nekem a “Paff, a bűvös sárkány”-t. Azóta is ez az egyik kedvencem a 100 fok Celsius-tól! Mikor iskolába kerültem, nagynénjémnél, Cseh Katalinnál (ének-zene, zongora tanárnő) kezdtem el zongorázni tanulni, mellette az általa vezetett iskolai énekkarnak is tagja lettem, tulajdonképpen itt indult el az egész. Mikor felsős lettem, népdaléneklési versenyekre kezdtem el járni, melyekre Katika készített fel engem. Ötödikes voltam, mikor legelőször megmérettettem magam, ekkor második hellyel távoztam. Az évek során folytattam a versenyzést, állandó visszatérője voltam a Mezőcsáton megrendezett népdaléneklési versenyeknek, majd 2009-ben a pop dalokkal kezdtem el jobban foglalkozni. Részt vettem a Sztárpalánta tehetségkutató versenyen, ami életem egyik nagy fordulópontja! Sokat kaptam ettől a versenytől. Barátokat, szerelmet, tapasztalatot, lelkileg is erősödtem. Még ugyanebben az évben részt vettem a Zemplén Hangja tehetségkutató versenyen, amely Pálházán került megrendezésre. Ekkor ismertem meg Skinti Csabát, a Cairo együttes frontemberét, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot. 2010-ben, illetve 2011-ben ismét részt vettem ezen a tehetségkutatón, minden évben egyre jobban teljesítettem, meleg szívvel gondolok vissza erre az időszakra. Sokat, nagyon nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, nagyszüleimnek, akik mindig mellettem voltak-vannak és támogatnak, bármiről is legyen szó. Szintén sokat köszönhetek Katikának, aki mindig segített és a mai napig segít nekem, nagyrészt neki köszönhetem , hogy egyáltalán elindultam ezen a pályán!

Béres Szabi: Néhány éve a “Miskolc Város Hangja” Tehetségkutató döntőse voltál, mit adott számodra a verseny?

László Evelin Gréta: Így van, indultam a “Miskolc Város Hangja” három fordulós tehetségkutatón is. Sokat adott ez a verseny, sok új ismerőst, barátot, nagy élményeket! A döntőbe 13-an jutottak tovább, de a zsűri lehetőséget adott plusz egy versenyzőnek, akit a közönség szavazhatott be, mégpedig úgy, hogy annak az énekesnek, akinek a legtöbb lájk volt a Youtube videója alatt, az lehetett a 14. döntős. Eljött a kampány ideje! Facebookon osztogattam a Youtube videómat, szóltam az ismerősöknek, barátoknak, segítséget kértem, végül én lettem a tizennegyedik továbbjutó. A döntősök interjút adhattak a Rádió M-ben Vályi Zsoltnál, aki a verseny egyik zsűritagja volt. Albert Ágnes, aki férjével, Albert Tamással együtt vezeti a Musical Műhely Miskolc néven futó Közhasznú Egyesületet, – melynek tagjai énekesek, táncosok, illetve amatőr színészek. Darabokat írnak, adnak elő, illetve több rendezvényen vesznek részt, vidám kis énekes-táncos műsorral szórakoztatják a közönséget – odajött hozzám, hogy gratuláljon a színpadon produkált teljesítményemért, illetve megkérdezte, volna-e kedvem csatlakozni az MMM csapatához?! Nyilván volt kedvem, ezért örömmel igent mondtam. Azóta számos közös fellépésünk volt már, nagyon megszerettem a csapatot! Ezen verseny idején ismertem meg jelenlegi énektanárnőmet, Simon Istvánné Balog Emese nénit, akinek már ötödik éve vagyok magán-énekszakos diákja a miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. Minden énekórám egy új élmény, mindig feltöltődöm, látom-érzem a fejlődésem és ez motivál, egyszerűen imádom!

Béres Szabi: Jelenleg (is) a Holdviola (Zsálya) család oszlopos tagja vagy, hogyan jött a közös munka?

László Evelin Gréta: Hogy egy pillanatra visszaugorjak a Miskolc Város Hangja tehetségkutatóra , mint említettem, nagyon sokat adott nekem az a verseny. Nemcsak Ágiékat, Emese nénit és sok sok tehetséget, új barátot ismertem meg, de ekkor találkoztam Gulyás Sárával, a Holdviola egyik énekesnőjével, vokalistájával és egyben zongoristájával. Odajött hozzám, elmondta, hogy mennyire tetszett neki a produkcióm és hogy szeretne elhívni egy stúdió felvételre a Holdviola kapcsán, amit Farkas Péter, a Holdviola alapítója, dobosa bonyolít majd le. Boldogan igent mondtam, telefonszámot cseréltünk, majd pár hónappal később felvettünk két dalt. Sok új lehetőséget kaptam az élettől! Ekkor még (17 évesen) igencsak gyermekhangom volt, így szünetelt a dolog, azonban pár év elteltével újra megkerestek engem, majd elkezdtük együtt dolgozni. Sokat érett a hangom, rengeteget fejlődtem! Lassan másfél éve tart a közös munka, aminek nagyon örülök. Nemrég még lentről tomboltam a Holdviola koncerteken, most pedig egy színpadon énekelhetek velük… Fantasztikus érzés!!! Szépen lassan alakulnak a dolgok, hamarosan jönnek az új dalok. A Holdviola mellett van egy másik zenekarunk, a Zsálya, melynek tagjai: Farkas Péter, Gulyás Sára, Bognár Lili Janka, illetve én. A Zsálya, amely 2016 áprilisában indult, párhuzamosan fut a Holdviola mellett, ebben a zenekarban poposabb dalokat adunk elő, de szintén a népdalok vonalán haladva. Amit mindenképp meg kell említenem, az a “Bús a kis gerlice madár” c. népdalt, melyet még Katika tanított meg nekem az egyik népdaléneklési versenyre és amellyel területi énekversenyt is nyertem Tiszatarjánban még 2008-ban. Ez a népdal nagyon kedves számomra, nagyon közel áll a szívemhez. Egyik alkalommal, mikor épp mikrofonokat próbáltunk a lányokkal, elkezdtem énekelni a gerlicét. Petinek szinte rögtön megtetszett, azt mondta, fel fogjuk dolgozni ezt a dalt! Így is történt, nyáron már a “Balatoni nyár” műsorában elő is adtuk, 2016 karácsonyán pedig megjelent a “Gerlice” klipünk, amit szeretettel ajánlok-ajánlunk mindenkinek.

Béres Szabi: Szóló karrierben gondolkozol?

Làszló Evelin Gréta: Egyelőre nem. Bár szólóban is szoktam fellépni egy-egy rendezvényen, ahol vagy zenei alapra énekelek, vagy pedig gitárral kísérem magam. (Hatodik éve már, hogy gitározok. Sokkal mobilisabb, mint a zongora, vagy a szintetizátor. Varázslatos egy hangszer, imádom!) Van egy saját Youtube csatornám (Evelin Gréta László néven), ahova mikor időm engedi, feltöltöm a feldolgozásaimat. 3,5 éve kaptam a szüleimtől egy saját hangstúdió szettet, amit előszeretettel használok! Habár a vizsgaidőszak miatt egyelőre nincs elég időm újabb feldolgozásokra, de ami késik, nem múlik! Őszintén szólva sokkal jobban érzem magam csapatban, biztonságot ad, tudunk egymásra támaszkodni, segítjük egymást, van egy fajta varázsa! Szeretem a Holdviola, a Zsálya stílusát, hiszen én is a népdalokkal kezdtem pályafutásomat, majd jött a könnyűzene, a pop. Ennek egyvelege, amit most csinálhatok, imádom minden percét!!! Úgy érzem, hogy végre kezdek rátalálni a saját utamra.

Béres Szabi: Tervek?

László Evelin Gréta: Elsősorban a Holdviolával való közös munka, a zenesuli folytatása, a zene minden mennyiségben. Mellette szeretnék sikeresen vizsgázni az egyetemen. Jelenleg az Eszterházy Károly (immár) Egyetemre járok, óvodapedagógus szakra. A későbbiekben szeretnék “zenei kultúrát fejlesztő pedagógus” lenni. Meglátjuk, mit hoz az élet, de egy biztos: akárhogy is alakuljon, a zene végigkísér majd az utamon! “A népzenét nem őrizni kell, mert nem rabmadár, nem ápolni kell, mert nem beteg az. A népzenét megélni kell!”

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA