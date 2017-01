Interjú: Kustánczi Lia

Béres Szabi: Egy hónapja jártál Miskolcon, a megújult egyetemi Rockwell Clubban, hogy érezted magad?

Kustánczi Lia: Sosem csalódtam eddig a miskolci közönségben és a decemberi bulin is szépen megtöltöttük a megújult Rockwell club nagytermét, szóval újfent élményekkel távoztam Miskolcról.

Béres Szabi: Picit visszagondolva 2016-ra,milyen éved volt?

Kustánczi Lia: 2016 egy kimondottam erős, intenzív év volt, telis-tele remek itthoni és külföldi fellépéssel, így semmi okom panaszra. Az évet egyébként Indiában zártam egy hatalmas szilveszteri party keretén belül. Nagyon hálás vagyok, hogy így összejött minden, de ez nem kizárólag nekem, hanem a háttérben dolgozó managementemnek is köszönhető, akik öt éve azon dolgoznak, hogy a legjobb helyekre jussak el játszani. Zenei fronton is volt újdonság tavaly,hiszen megjelent a Lil C-vel közös Please Don’t Stop c. nótánk, ami nézettségben is remekül zárta az évet. A korong egy nagyon emészthető, jópofa kicsit szexi, kicsit beindítós zene, amit nagyon szeretek játszani a fellépéseimen,és az emberek is jól veszik.

Béres Szabi: Tervek?

Kustánczi Lia: Zenei vonalon mindenképp várható egy feldolgozás, ami a fiatalságom egyik nagy kedvence volt, ez várhatóan tavasszal vagy nyár elején érkezik egy klip kíséretében, amit külföldön tervezünk leforgatni. A fellépések is haladnak tovább így külföldön kívül idén is igyekszem az ország minden szegletébe eljutni megtáncoltatni az embereket.

Béres Szabi: Köszönöm Lia, további sikereket!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA