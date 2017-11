Interjú: Kovács Patrícia

Béres Szabi: Nem először jársz Miskolcon, szép emlékekkel érkeztél?

Kovács Patrícia: Nagyon jó emlékek, élmények kötnek a városhoz, hiszen többek között 2008-ban Szép Ernő „Vőlegény” című darabját játszottam Miskolcon, Szervét Tibor rendezésében egy évadon keresztül. Szerettem itt lenni, szeretem ezt a környéket és jó érzés volt most újra ide jönni.

Béres Szabi: Milyen (volt) számodra a 2017-es esztendő?

Kovács Patrícia: Furcsa, mert nálunk az év vége inkább májusra tehető, amikor zárjuk az évadot,így most az új évad kezdete után nemsokkal nincs még év végi hangulatom. Egy nagyon tartalmas dolog volt, szintén az Orlai Produkcióval a “Vőlegényt” 8 év után elővenni és színpadra állítani a nyáron, de forgattam egy nagy sorozatot, aminek az lesz a címe, hogy „Korhatáros szerelem”. Egy 39 éves háromgyerekes, egyedülálló anya – aki én leszek – beleszeret a nála 15 évvel fiatalabb pasiba és, hogy életben maradhat-e a kapcsolat, azt decembertől a nézők is megtudhatják majd. Nagyon élveztük a forgatás minden pillanatát, reméljük a nézők is így lesznek ezzel.

Béres Szabi: Film várható?

Kovács Patrícia: Tudod úgy vagyok ezzel, ha majd megszáradt a pecsét akkor elhiszem… Semmi sem kizárt, de a sorozat az, ami hivatalos egyenlőre.

Béres Szabi: Miskolcra a „Várj,míg sötét lesz” című krimivel érkeztetek, mit lehet tudnunk az előadásról?

Kovács Patrícia: Három ismeretlen férfi találkozik egy üres lakásban. Keresnek valamit, ami az ott élőknek semmit sem jelent, nem is emlékeznek rá, hogy hová tehették, de a három személy közül egy tisztában van vele. Hogy mi ez a valami és miért annyira fontos, azt csak ez az egy személy tudja. Mindenkitől védtelenebb azonban a hamarosan hazaérkező háziasszony, a gyanútlan Suzy, akit én alakítok és akit még a látása sem segít abban, hogy felismerje a növekvő veszedelmet. Macska-egér játék kezdődik, és a növekvő sötétben összemosódik, ki az üldöző és ki az üldözött. A darab számtalanszor aratott nagy sikert a világ színpadain (Quentin Tarantino is szerepelt az egyik felújításban), az Audrey Hepburn főszereplésével készült filmváltozat pedig örök klasszikus. Nagyon izgalmas játszani ebben a darabban.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

