Szeret futni és rohamozni Koszta Márk

Első helyen áll Radványi Miklós gárdája, és erre nagyon kevesen számítottak. A matyóföldiek együttesében szombaton mutatkozott be az a Koszta Márk, aki putnoki lévén ezer szállal kötődik szűkebb pátriánkhoz.

– A Paks ellen nagy fegyvertényt hajtottak végre, vesztes helyzetből fordítottak. Hogyan látja és értékeli a múlt szombati produkciójukat?

Koszta Márk: Pici idegesség „gyötört”, talán nem csoda, mégiscsak az első mezőkövesdi találkozóm volt. Próbáltunk építkezni, akadtak komolyabb lehetőségeink, benne nekem is. Aztán a paksiak a semmiből rúgtak kettőt, mert a kipattanókból indulva lekontráztak minket. A találkozó egyik fordulópontjának a szépítő gólunkat tartottam, majd jött Kecskés kiállítása, ekkor hittünk benne, hogy megfordíthatjuk a meccset. Baracskai fejese szintén jó időben esett, miként a 11-esünk is. 3-2-nél már velünk együtt minden szimpatizánsunk hitt abban, hogy miénk lesz a nagyon értékes 3 pont.

– Nem sikerült a kapuba találnia…

Koszta Márk: Szeretek gólt rúgni, de most a védők előtt játszottam, és ez szokatlan nekem, mert ennyire hátul még nem fociztam a kaputól. Itt jegyzem meg, hogy azt a mesterem dönti el, hogy a pálya melyik részén vagy melyik poszton számít rám. Egyébként pedig a Paks ellen nem álltam messze az eredményességtől, viszont az volt a lényeg, hogy a társaim célba értek és így bekövetkezett az általunk nagyon várt fordulat.

– Edzőjétől, Radványi Miklóstól kilencven percet kapott.

Koszta Márk: Ez igazán jólesett. Sokat futottam, mentem fel és alá, mellesleg nagyon szeretek rohamozni, de arra vigyáztam, hogy – úgymond – el ne támadjam magam.

– Mi történt a bevonulásuk után az öltözőben?

Koszta Márk: Mindenki nagyon boldog volt. Ment a zene, de jó hangosan, közben meg örültünk, gratuláltunk egymásnak. Volt mihez, hiszen több mint szépen alakítottuk az eredményt. A közös vacsora is jólesett, aztán mindenki ment haza, vagy a dolgára. Én Budapestre, mert másnap el kellett intéznem még néhány dolgot.

Ön szerint hányadik helyen végez a Mezőkövesd Zsóry FC a 2017/2018-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

– A fővárosban lakik?

Koszta Márk: Nem… Átmenetileg most még Mezőkövesden, de valószínűleg Egerből járok majd a matyóvárosba.

– Az első kövesdi meccse után beszélt az édesapjával?

Koszta Márk: Apa természetesen hívott. Szót váltottunk az eseményekről, és a 3 pontnak ő is nagyon örült. Most nem tudott a helyszínen szurkolni nekem, mert NB III-as csapatával, a Putnok FC-vel Kisvárdán volt edzőmeccsük. Amikor csak lehetősége lesz rá, magától értetődően jönni fog, sőt nemcsak a fater, hanem a családom többi tagja is. Szólnom kell még a barátaimról – köztük a Budapesten élő és dolgozó putnokiakról –, akik a honvédos időmben kijártak és biztattak, nos, ők arról biztosítottak, hogy ezután szintén útra kelnek a kedvemért.

– Legutóbb mikor járt Putnokon­­­?

Koszta Márk: Úgy egy hónappal ezelőtt. Ez most már valószínűleg így lesz, vagyis havonta-kéthavonta megyek haza.

– Két forduló után listavezetők, így meg kell kérdeznem: bajnokok lesznek?

Koszta Márk: Ez nem téma az öltözőben. Magam azt vallom, hogy meccsről meccsre haladjunk előre, mindig hozzuk a soron következő fellépésünket és ebben az esetben tényleg jól szereplünk majd.

Ön szerint mi lesz a Ferencváros - Mezőkövesd mérkőzés végeredménye? Fölényes ferencvárosi győzelem

Egy gólos FTC siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Mezőkövesd Zsóry FC

Magabiztos mezőkövesdi diadal Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

– A hétvégén a Ferencváros vendégei lesznek…

Koszta Márk: Már a zöld-fehérekkel foglalkozunk. A Fradi nincs jó passzban, így a döntetlent kiharcolhatjuk, illetve nem is így szeretném. Hanem úgy, hogy egy meglepetésgóllal nyerjünk. Ezt a társaim már Debrecenben is összehozták, és ez a húzás vasárnap szintén megtörténhet.

– A zöld-fehéreket követően is roppant nehéz sorozat vár a csapatukra.

Koszta Márk: Igen, így van, de az NB I-ben csak nehéz találkozók adódnak, és ezeken a bizonyos nehéz mérkőzéseken gyakorlatilag bármi megtörténhet.

– Kolodzey Tamás –

Névjegykártya: Koszta Márk

Életkora: 20 esztendő

Klubja: Mezőkövesd Zsóry FC

Legjobb eredménye: magyar bajnok (Budapest Honvéd, 2017)

Posztja: támadó középpályás, csatár

Magassága: 184 centiméter

Súlya: 82 kg

Száz százalékkal az élen a Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd - Vesztes helyzetből fordított és megint három pontot szerzett a fürdővárosiak NB I-es labdarúgócsapata. Az élvonalbeli bajnokságot idegenbeli sikerrel kezdő Mezőkövesd Zsóry FC játékosai abban a tudatban léptek pályára, hogy a debreceni három pontjuk akkor lesz igazán értéke... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella - 2. forduló - 2017/2... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A Mezőkövesd maradt az egyedüli százszázalékos csapat a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulóját követően, így vezeti a tabellát. A mezőkövesdiek szombaton hátrányból fordítva verték 3-2-re a Paksot. A címvédő Budapest Honvéd for... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Kétgólos hátrányból fordított a Mezőkövesd... Mezőkövesd - A Mezőkövesd kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Paksot a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának szombati játéknapján, így egyedüliként a mezőnyben százszázalékos maradt. OTP Bank Liga, 2. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-2 (0-0) Mezőkövesd,... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA