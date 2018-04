Interjú: Karai Sevena Anna

Béres Szabi: Mikor kúszott be a zene az életedbe Anna?

Karai Sevena Anna: Van egy fotó rólam 3 éves koromból, amin elvileg nagyon nyomom a táncot. 🙂 Szegeden születtem és mikor Budapestre költöztünk, egy zenetagozatos iskolába kerültem harmadik osztályban, és azóta folyamatosan kísértett a zene és főleg az éneklés. Egészen a diplomáig. 2006 óta játszom zenekarban.

Béres Szabi: Mit lehet tudnunk fiatal zenekarotokról, a Lifehackről?

Karai Sevena Anna: Ádámmal közösen alapítottunk egy a nevemen futó zenekart 2013-ban és ebből formálódott a Lifehack 2016-ra. Folyamatosan kerestük a hozzánk és a hozzáállásunkhoz illő tagokat. Valamint a stílusunk is kiforrott. Amerikai poprockhoz áll a legközelebb, ha hasonlítani kéne, akkor a Paramore-t, a Pvrist vagy az új BMTH-t említeném. Elkészült az első lemez is, amivel először vagyunk elégedettek, ami nagyrészt a producer és hangmérnök Vári Gábornak köszönhető, mert kihozta belőlünk a legjobbat. Ádám a fő zeneszerző most már a csapatban, én pedig igyekszem a szövegekkel.

Béres Szabi: Bemutatkozó albumotok 2016 decemberében jelet meg, de azóta is rendszeresen stúdióztok, mikor várható friss zenei anyag?

Karai Sevena Anna: Jönnek az új ötletek és nem szeretünk izzadságszagú, kényszer dalokat kihozni. Addig szoktunk dolgozni a számokon, amíg jónak nem találjuk ahhoz, hogy késznek kiáltsuk ki. Ezért erre nem tudok választ adni. Szerencsére nem rendelésre dolgozunk, hanem amikor jön az ihlet, feljátsszuk és megnézzük, mi sül ki belőle.

Béres Szabi: Nem először léptetek fel a Corner Stage-ben, hogy éreztétek (ismét) Miskolcon magatokat?

Karai Sevena Anna: Mindig jó érzés a lelkes miskolci közönségnek játszani. A Pub tulajdonosa nagyon korrekt ember, a hangosítás pedig jóval kiválóbb, mint a legtöbb vidéki klubban! Ezért élmény marad számunkra is a koncert.

Béres Szabi: Tervek?

Karai Sevena Anna: Vannak terveink, merünk nagyot álmodni és tervezni. Nagyszínpadi produkciót építünk és folyamatosan fejlesztjük. A megvalósításban is segítségünkre vannak ismerőseink és barátaink, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Egyszer majd szeretnénk világszerte ismertté tenni a zenénket.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

