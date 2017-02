Interjú: Happy Gang

Béres Szabi: – Picit összegezve, milyen volt a 2016-os év?

Cory: – 2016. különleges, megasikeres év volt. Egyrészt az elmúlt öt év törekvései és rendkívül intenzív innovációi csúcsévet produkáltak, mint előadás darabszámban, mint hangulati hőfokban, másrészt életviteli, morális és zenei életpálya stratégia tekintetben, útkereszteződéshez, majd egy konklúzióhoz érkeztünk az év végéig. Sikerült a koncert műsort az elmúlt évek alatt nagyon ütősre fejleszteni. Ebben nagy szerepet kapott a bulik alatt tapasztalt interakciók beépítése és a színpadi lendület összehangolása a hangszerelésekkel. A vezérelv a “Tombold végig” és a “Happy Gang a garantált slágercunami”. Ebből következik, hogy a bulifaktor kiemelt fontosságú, hiszen egy energia “adok-kapok”, egy lelkesedés cirkuláció alakul ki, minden előadáson, amit fantasztikus átélni a színpadon és a nézőtéren egyaránt. Nincs ennél édesebb siker.

Béres Szabi: – Nemrég a miskolci Stamp klubban, már egy új Happy Gang felállás láthatott a közönség, mit lehet erről tudnunk és milyen volt ismét Miskolcon fellépni?

Cory: – Elindult az bulidózer, remekül sikerültek az első partyk. Mint említettem, egy konklúzióval zárult az év. 2017. január 1-től én viszem tovább a Happy Gang lendületét. A korábbi kollégámtól elbúcsúzva, újult erővel, mindent beleadva igyekszem a csúcs felé. Miskolcon a STAMP-ban már ebben a felállásban dübörgött a buli. Csodás, pozitív és tombolós éjszaka volt. Fontos ez a város a számomra, mert rengeteget jártunk fellépni és megvannak a legendás helyek, ahol sokszor megfordultunk és bázis pontok voltak, hogy csak a város széli hamburgerest említsem. Plusz remek hír, hogy hamarosan ismét Miskolcon igyekszem felpörgetni a bulit, február 18-án, 19.00 kor a miskolci Kocsonya farsangon, ahová várok mindenkit szeretettel, aki egy nagyot szeretne tombolni.

Béres Szabi: – Zenei fronton várható újdonság?

Cory: – A zenei munka tulajdonképpen folyamatos. Most év elején alakítok a műsoron, vannak mindig ötletek hozzá, aztán tavaly dolgoztam egy Best of anyagon, amit lehet, hogy egy LP formában, új dallal, dalokkal megjelentetek. De az biztos már, hogy ez az év a jövő felé koncentrál majd. Szeretnék egy megamixet is a klubok, bulizók számára, ez tök jó lesz. Szóval azt hiszem ez az alkotói része az alap, amire minden épül és amit nagyon szeretek is. Előre elképzelem, hogy adott résznél, majd mekkora beindulás lesz és akkor a zenét is úgy mixeljük és ez állati klassz, amikor megtörténik a bulikban. Imádom.

Nagyon hatékony mechanizmusok alakultak ki az elmúlt időben, ami a kulcsa a sikereknek. Ezen az úton szeretnék tovább menni, jó a csapat, akikkel dolgozom, emberileg is. Végtelen hosszú a feladatsor, így “step by step” haladok, a hosszú távú víziók mellett, a napi dolgokban. Ma már mindenhez kell rálátás, a közösségi médiás postok arculati kialakításától és értékhűség megtartó kivitelezésétől az előadások logisztikai lebonyolításáig. Semmi sem történik nélkülem, ez nem kontroll mánia, hanem precíziós “üzenet átitatás” Kitartok az értékeim mellett, tűzön vízen át. Ez vezetett az úton eddig is és ezután is.

Béres Szabi: – Köszönöm a beszélgetést,további sikereket!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA