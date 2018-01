Interjú: Gyurcsó Laci (Dj Squirrel)

Béres Szabi: Mikor és hogyan döntötted el, hogy zenével és djzéssel szeretnél foglalkozni?

Gyurcsó Laci (Dj Squirrel): 2014-ben készítettem el az első mixem, viszont előtte már hallgattam az interneten elég sok hasonló “zenei egyveleget”, de akkor még úgy gondoltam, hogy ezek csupán dalok egymás mögé vágva. Később kipróbáltam virtuál dj-ben, hogy miként is működik ez a dolog és tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy sokkal több figyelem, összpontosítás és technikai megoldás kell egy mix elkészítéséhez. Elkezdtem különböző nagy fesztiválok videóit, élő közvetítéseit nézni, ahol mutatják a lemezlovast munka közben, nem egyszer több tízezer ember előtt zenélni. Igazán ott és akkor fogott meg az egésznek a varázsa.

Béres Szabi: Fiatal korod ellenére sok megpróbáltatáson mentél már keresztül egy komoly betegség miatt, mi (volt) ez pontosan?

Gyurcsó Laci (Dj Squirrel): 2007-ben lettem elsőnek akut limfoid leukémiás, amiből sikeresen kigyógyultam,és gyógyultnak is nyilvánítottak, majd 2016-ban valami folytán visszaestem ebbe a betegségbe de azt is sikerült kihevernem és nem feladnom a kórházi ágyon. A szeretteimen kívül a zene is mindig ott volt mellettem, ami szintén hatalmas erőt ad,és adott a gyógyuláshoz.

Béres Szabi: Pár napja a Magyar Lemezlovas Egyesület hivatalos dj versenyén Miskolcon, dobogós helyezést értél el. Milyen volt részt venni a megmérettetésen?

Gyurcsó Laci (Dj Squirrel): Hát nem fűztem hozzá sok reményt, hogy dobogós leszek főleg, hogy nem is készültem fel, csupán csak a kedvenc zenéimet dobtam rá a pendrive-ra és úgy álltam hozzá, lesz ami lesz… Valahogy spontán jobban jönnek a dolgok, mintha hogyha begyakorolnám az adott mixet.

Béres Szabi: Mit jelent számodra a zene?

Gyurcsó Laci (Dj Squirrel): Számomra a zene egy önkifejező dolog, pl amikor egy saját zenét írok vagy remixet készítek, próbálom bele vinni magam és az érzéseimet.

Béres Szabi: Tervek?

Gyurcsó Laci (Dj Squirrel): Néhány elektronikus zenei műfajt szeretnék jobban előtérbe helyezni itt Borsodban, és megtalálni a közönségét hozzá (dubstep, trap, bass house) Később menni több helyre és orientálódni külföld felé, mert ott jobban nyitnak az emberek más zenei műfajokra is.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

