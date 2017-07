Interjú: GhettoFunk

Béres Szabi: Mióta létezik a GhettoFunk zenakar, mit lehet tudnunk az indulásról?

GhettoFunk (Márkypapa): A Zenekar még frissnek mondható viszonylag, bő egy évesek vagyunk, tavaly március-április magasságában kezdődtek el a próbák. Mivel ebben a formában első sorban koncertzenekar vagyunk, első körben a színpadi műsort állítottuk össze, ami közel egy órás, ez viszonylag gyorsan megvolt, pár hónap alatt összeraktuk és nem is várattak magukra az első koncertek sem ezek után.

Béres Szabi: Remek zenészek alkotják a bandát, mit lehet róluk tudnunk?

GhettoFunk (Márkypapa): A zenekar tagjai Miskolc és környékén élő tehetséges, évtizedes múlttal rendelkező zenészek, az alapfelállás: Nagy Evelin „Svenja” – Ének, Horváth Balázs – Gitár, Hudák Attila – Basszusgitár, Bodnár Balázs – Dob, és tavaly év végén csatlakozott hozzánk Juhász Péter „D.J. Gratt” aki a Scratch-ért felelős, hogy ez által is igazi Rap zenét tudjunk adni a népnek. És jómagam vagyok az MC, a rapper.

Béres Szabi: Milyen zenékhez/stílushoz nyúltok leginkább egy koncerten?

GhettoFunk (Márkypapa): Természetesen 120 % Rap a stílus amit hozunk. A fellépő műsorunk igazából három részre van felosztva. Megtalálhatóak klasszikus magyar rap dalok, mint pl. Mohaman (R.I.P.) Ganxsta Zolee, DopeMan, stb… valamint az utóbbi évek hazai rap slágereit is „elővettük újra” így hallhat a közönség 1-1 Majka és Deniz dalt is a koncerteken, valamint a saját „Márkypapa” dalok a színpadra kerültek élő zenével. A dalok eredeti hangzását fogjuk meg, de itt ott „magunkévá tesszük” 1-1 gitárszólóval és Scratch-el, ahogy azt hallhatták a hallgatók az első klipünkben is, ahol Ganxsta Zolee klasszikusát játszottuk el, a való világot.

Béres Szabi: Saját dalokban gondolkodtok?

GhettoFunk (Márkypapa): Igen természetesen. Jelenleg ugye az én saját dalaimat játsszuk, de tervben van saját zenekari dalok elkészítése is. Nem célunk havonta új dallal bombázni a közönséget és Internetet, de fontosan tartjuk, hogy legyenek saját dalok is a repertoárban, amik tervek szerint hamarosan el is készülnek…

Béres Szabi: Nyár, tervek?

Ghettofunk (Márkypapa): Lehet meglepő, de koncertek és klippek J Idei évben még két videót tervezünk, egyik ismét egy „Cover” dal lesz, ami hamarosan megjelenik, a másik pedig egy teljesen saját ’GhettoFunk’ dal. Koncertek javarészt Borsod megyében lesznek, a legközelebbi az Július 16-án lesz Mezőzomboron.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

