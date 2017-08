Interjú: Geszti Péter

Béres Szabi: Hogy éreztétek magatokat Miskolcon?

Geszti Péter: Nagyon jól néz ki a hely, eddig még nem volt szerencsém látni, utoljára réges-régen egy Kaláka Fesztiválon jártam erre, igaz akkor még nem létezett a Lovagi Tornák Tere. A színpadunk mögött a diósgyőri vár volt kivilágítva, amitől az ember rögtön úgy érezhette,hogy mennyire fiatal, hiszen ha a közelében egy ilyen régi építmény áll, az egyből javítja a közérzetet. Remek volt a koncert, nagyon szerettem, úgy érzem sikerült kellő kép felforrósítani a hangulatot, a kánikula ellenére is.

Béres Szabi: A turné már tart, milyenek voltak az eddig koncertek?

Geszti Péter: Az aréna bődületes volt, aztán játszottunk Debrecenben,és egy hónapja Sopronban a Volt fesztiválon. Hihetetlen dolog látni, hogy a mai fiatalok is mennyire ismerik a szövegeinket, amit velünk együtt énekelnek a koncerteken. Nyilván nem kerülhették el, ha a szülők rongyosra hallgatták a fehér kazettánkat annak idején. Azt látom teljesül az, ami miatt ezt csináljuk, vagyis az emberek boldogabban mennek el a koncertről mint ahogy odaérkeztek, és ez a célja a zenélésünknek.

Béres Szabi: A Tóth-lányok mellett, Szolnoki Peti is aktívan részt vett az estében, hogyan jött a közös munka?

Geszti Péter: A Rapülők mindig is egy cirkusz volt, már a kilencvenes évek elején sok vendéget vittünk egy-egy fellépésünkre. Somló Tomi barátunk jött velünk vagy Szulák Andi,Tunyogi Orsi… Azaz egy komoly csapat kísért el minket koncertezni, most pedig a Tóth lányok mindamellett,hogy hatalmas lendületet adnak a koncerteknek,még meg is fiatalítanak bennünket. Ez a Retro zene mai frissessége.

Béres Szabi: Szóló fellépések?

Geszti Péter: Igen van egy saját “Lét Vágy” koncertem ami jelenleg is pörög, közben itt van a Rapülők, így kb. minden hétvégén van elfoglaltság, ami nekem bőven elég egyébként, emellett két új musical-t is elkezdtem összerakni, nagyon izgalmasak, de tervben van egy játékfilm elkészítése, mint annak idején a Kalózok című film volt.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

