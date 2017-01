Interjú: Ganxsta Zolee és a Kartel

Béres Szabi: Milyen volt a 2016-os évetek?

Ganxsta Zolee és a Kartel: Kimondottam izgalmas, pörgős év van mögöttünk, aminek az egyik utolsó állomása Miskolcon a Helynekemben volt, ahol most is hatalmas teltház és a legjobb borsodi közönség fogadott bennünket. Ettől jobban nem is nagyon zárhattunk volna le egy ilyen, amúgy is remek esztendőt, amelyben voltak nagy fesztiválok és kisebb megmozdulások egyaránt. Az év utolsó felében pedig a “Jégre teszlek show” munkálatai is zajlottak a háttérben.

Béres Szabi: Mit lehet tudnunk a Showról?

Ganxsta Zolee és a Kartel: Most szombaton volt Budapesten a Barba Negrában a Jégre Teszlek Show “bemutatója”, ahol a teljes 63 perces album dalai pörögtek le úgy, ahogy a lemezen is megtalálható, persze konfokkal kiegészítve és némi ráadással a végén a legutóbbi lemezről. Hatalmas volt az őrület, amit ezúton is köszönünk a lelkes közönségnek és zenész barátainknak, akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Fantasztikus élmény volt számunkra is 20 év után először élőben eljátszani ezt az albumot teljes egészében! Köszönjük mindenkinek az elmúlt 22 évet! Ha valaki netán lemaradt volna róla, az augusztus 24-én a Barba Negra Trackben pótolhatja, hiszen Jégre teszlek show utoljára Budapesten!

Béres Szabi: Vidékre várható, hogy elviszitek?

Ganxsta Zolee és a Kartel: A nagy fesztiválokkal tárgyalunk majd, illetve eggyel már elég komoly egyeztetésben vagyunk, szóval nyáron mindenképp szeretnénk ezt több helyen is színpadra állítani.

Béres Szabi: Új album?

Ganxsta Zolee és a Kartel: Már elkezdtük a munkálatokat, de érdemben csak mostantól tudunk ezzel foglalkozni, hiszen a JT Show megszervezése rengeteg munkát adott a csapatnak. Vannak már rögzítve dalok az új lemezről, és egy klippel is érkezünk terveink szerint hamarosan. Az album megjelenése pedig tavaszra várható. Stílusában leginkább old school/gangster rap, nyilván mai hangzással, vagyis a régi gyökerekhez nyúlunk vissza.

Béres Szabi: Tervek?

Ganxsta Zolee: Beválogattak a Valami Amerika 3 című filmbe, ahol ismét fantasztikus szereplőgárdát láthat majd a néző, én pedig itt sem jó arc, hanem egy verőember leszek a börtönben, úgy tűnik nálam beakadt ez a figura és zsigerből hozom, nem kell külön tanulni. Színházi vonalon az ExperiDance-szel társultam, hogy Nostradamus, a zseniális reneszánsz tudós és látnok bőrébe bújhassak. A történet szerint Nostradamus egy időutazós világkörüli útra viszi csalfa feleségét, hogy a kedvében járjon és megmutassa neki.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést, további sikereket!

