Interjú: Dallos Bogi

Béres Szabi: Milyen az idei éved?

Dallos Bogi: Ez egy elég mozgalmas év számomra. Megjelent életem első nagylemeze amire én írtam a szövegeket és az énekdallamokat, ami mindenképp egy fontos mérföldkő az életemben. Hatalmas munka volt, de közben sokat fejlődtem. A zenekarral jelenleg is járjuk az országot, és bemutatjuk az új nagylemezt, aminek egyébként „Épp most” a címe. De voltak (még) fontos állomások idén, gondolok itt a Budapest Parkos fellépésünkre, ahol Fábián Juliék előtt zenéltünk,vagy pár hete Siófokon a Plázson, ahol a Punnany buliján játszottunk.

Béres Szabi: Klipek várhatóak a közeljövőben?

Dallos Bogi: Az egyik kedvencem a lemezről a “Rólunk” című dal, melyhez készült egy video, novemberben pedig a “Már nem zavar” című nótához csináltunk egy klipet, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Ennél a dalnál egyébként Bye Alex volt a szövegíró. Dal címet most nem tudnék mondani, viszont szeretnénk még a lemezről a jövőben klipet kihozni.

Béres Szabi: Youtube csatornádon “7kornálam” címmel egy beszélgetős sorozatot indítottál,mit lehet erről tudni?



Dallos Bogi: Ezt a projektet a barátommal együtt készítjük, most nyáron egy picit szünetelünk,ősztől viszont várható a folytatás. Mindig nagyon kedveltem és néztem is a külföldi Talk show-kat, és azon gondolkodtam milyen jó lenne, ha én is kipróbálhatnám magam valami hasonlóval,és annyi jó fej barátom van, miért ne hívjam át őket a kanapémra dumálni kicsit. Úgy gondolom ez elég jól megvalósult, hiszen lazán és őszintén beszélgetünk.

Béres Szabi: Nyár/Tervek?

Dallos Bogi: Nyáron leginkább koncertezünk, de szeretnék egy kicsit pihenni (is) remélem összejön… Ezenkívül dolgozom az újabb és újabb dalokon,szóval nincs megállás.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

