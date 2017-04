Interjú: Csonka András

Béres Szabi: Nem először jársz Miskolcon, milyen emlékekkel érkeztél ismét a városba?

Csonka András: Csupa kellemes emlék jut eszembe, amikor Miskolcra jövök. A mostani (Szőke Ciklon) előadás előtt (is) voltam már egyedüli fellépőként a Művészetek Házában, de egy talk show keretén belül szintén megfordultam a Mühá-ban. A Miskolci Nemzeti Színházba nézőként volt alkalmam eddig betekintést nyerni, remélem egyszer a színpadra is felkerülök. Mindazonáltal a belváros káprázatosan szép lett, a Szinva patak pedig egy különleges feelinget tesz hozzá.

Béres Szabi: Mesélj picit a Szőke Ciklonról?

Csonka András: Túl vagyunk a félszázadik előadáson, az eddigi visszajelzések kizárólag pozitívak,

aminek nagyon örülünk. Sokan gondolom Rejtő Jenőt ismerik, imádják, szeretik, hiszen gyerekkorunk

sokunknak ezzel telt el, ugyanakkor azt gondolom, amikor Rejtő Jenő filmre és színpadra került, azért többnyire megbukott, hiszen nem lehetett azt a fajta élményt átadni, amit az ember olvasás közben kap.

Viszont Szente Vajk aki ezt az előadást rendezte,és kicsit bele is dolgozott, kitalált egy olyan jópofa keretet, amitől a dolog sokkal viccesebb és emészthetőbb, követhetőbb a nézők számára. Összesen öt személy rakja össze a történetet, azaz 25 szerepet játszunk el. A közönség élvezi, ahogy a színészek cserélgetik a szerepeiket és néhány ruhadarab, kellék, egy-egy bútor, függöny segítségével váltanak. Ha ebből a szempontból nézzük az előadást, profin történnek a váltások, néhol kifejezetten ötletesek a kellékek (pisztoly helyett szódásüveg), kevés az állóidő.

Béres Szabi: Hogyan zártad a tavalyi évet?

Csonka András: Én nem mondom azt, hogy jól zárok egy évet, mert akkor az azt jelenti,hogy nem akarok jobban zárni, de azért mindig találok magamnak csámcsogni valókat. 2016-ban a “Shrek” c. musical volt talán a legnagyobb dobás, amit elkövettünk, szintén Szente Vajk rendezésében, egy fantasztikus produkció, amit két alkalommal több mint 20 ezer ember láthatott a Budapest Sportarénában. Egyébként Rosta Mária producer megkapta az egész világra a jogokat, így akár világkörüli turné is lehet a dologból, de egyenlőre erről még nem tudok. Emellett szabadúszó vagyok,így alakult az életem, hisz anno a “Família Kft” c. sorozat mellett nem lehettünk társulati tagok, amit akkor így választottam, így kellett választanom, azóta pedig így maradtam. Ma viszont amikor egyre több a színész, egyre kevesebb a bemutató, már nem olyan egyszerű.

Béres Szabi: Idei éved, hogyan telik eddig?

Csonka András: Játszom a régi szerepeimet és beszálltam két utazó produkcióba is, ami eddig nem fordult még elő, hiszen nem volt lehetőség rá. Két remek vígjáték főszerepét jászom, a “Nem most Drágám” és a “New-Yorki Páparablás-t”, amit igyekszünk majd Miskolcra is elhozni. Ez egyébként a Veres1Színház produkciója. Emellett van Játékszín, Operett Színház, Madách és Karinthy Színház, ahol jelenleg is látható vagyok. Élem a szabadúszók életét.

Béres Szabi: Zenei fronton várható újdonság?

Csonka András: Anno négy lemezt készítettem, az álmaim, terveim között viszont csak egy szerepelt. A dalok leginkább feldolgozások voltak és a mai napig szívesen veszem azokat a felkéréseket, ahová nem mint színész, hanem mint énekes hívnak el.

Béres Szabi: Família Kft? A mai napig sokan hívnak Picinek?

Csonka András: A Família Kft-nek, 19. éve, hogy vége lett. Anno nem volt több csatorna, így mondhatni mindenki nézte az országban, ami egy nagyon jó alapot adott a kezdeteknél. Sőt alapvetően mindent ennek köszönhetek. Ami még érdekes, hogy sokkal többen hívnak most Picinek, mint anno, amikor futott a sorozat, ez pedig azért klassz érzés, hiszen ébren tartják az emlékeket.

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA