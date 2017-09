Interjú: Bohemian Betyars

Béres Szabi: Nemrég Kassán léptetek fel, hogy sikerült Miskolc testvérvárosában a koncert?

Bohemian Betyars: Nagy öröm, hogy sokan eljöttek a koncertünkre, egy régi dohánygyár lett átalakítva kultúrházzá és ott játszottunk többnyire szlovákoknak, de hallottunk magyar szót is és láttunk embereket akik énekelték a dalokat. Egy remek táncmulatság volt.

Béres Szabi: Milyen volt az idei nyár?

Bohemian Betyars: Nagyon jól telt a nyarunk, rengeteget voltunk külföldön, és a hazai fesztiválok nagy részén is megfordultunk. Játszottunk többek között Spanyolországban, Törökországban, ami egy különösen jó buli volt. Az utóbbi időben 50-50 százalék az itthoni és külföldi fellépéseink aránya, aminek nagyon örülünk. A héten viszont Európát is elhagyjuk, hiszen indul egy három és fél hetes ázsiai turnéja (Japán, Kína, Dél-Korea) a zenekarnak, melyben több mint tíz fellépés található. Kint egyik dalunkhoz is tervezünk egy klipet forgatni, de az útinapló is forog.

Béres Szabi: Stúdiózásra mennyire van időtök, mikor várható friss megjelenés?

Bohemian Betyars: Az ősszel mindenképp szeretnénk egy kicsit visszavonulni a próbaterembe, jelenleg a tavasszal megjelent albumunkat turnéztatjuk. Októberben egyetlen egy bulink lesz Pesten az Akváriumban, ez már szinte hagyományos dolognak számít az életünkben, ami pedig érdekes lehet a környékbelieknek, hogy november 17-én a Helynekemben fogunk játszani a club ötödik szülinapján.

Béres Szabi: Tervek?

Bohemian Betyars: Jelenleg az ázsiai turné és az ottani bulik a legfontosabbak, de folyamatosan bővülnek a clubszezon dátumai is, szóval igyekszünk az ország minden szegletébe eljutni ősszel és tavasszal egyaránt. A következő években pedig a világ össze égtájára. 🙂

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

