Interjú: Béres Szabi

Milyen volt 2016 számodra Szabi?

Béres Szabi: Nem titok, ha azt mondom, hogy egy nagyon mozgalmas évet tudhatok magam mögött. Év elején csatlakoztam a Rádió M csapatához, amely nagy megtiszteltetés volt számomra, hiszen olyan kollégákkal dolgozhatok együtt minden nap, akik már több mint 20 éve hallhatóak a miskolci éterben, és akik sok mindent tettek, tesznek a miskolci rádiózásért. Egy profi team tagja lehetek, amit nagyon élvezek, és igyekszem a legtöbb energiámat arra fordítani, hogy én is hozzátegyem a magamét mindehhez. A rádiózáshoz kötődő kapcsolatom tehát folytatódik, és még erősebb, ha lehet ezt mondanom.

Idén is megannyi vendég fordult meg a műsorodban, voltak-e kedvencek?

Béres Szabi: Sosem “kedvenceket” hívok be a műsorba, hanem olyan elismert zenészeket, lemezlovasokat, színészeket, akik értéket képviselnek számomra és a hallgatók számára. Voltak persze olyan interjúim idén is, amit nagyon vártam, hiszen nem minden nap beszélget az ember kötetlenül egy Bródy Jánossal vagy Müller Péter Sziámival, akinek többek között a Sziget Fesztivált, vagy a Bartók+ Operafesztivált köszönhetjük. Összességében mindenkivel nagy élmény (volt) beszélgetni és bízom benne, hogy ezt a hallgatóink is így gondolják. Ha ez így van, akkor már megérte a sok munka és energia, amit mindebbe beletettem.



Mi motivál ennyi idő után is?

Béres Szabi: A rádiózásban? 14 éves kölyök voltam, amikor először beléphettem egy rádió stúdióba, és egyből megragadott az egész atmoszféra, ami ott uralkodott. Válaszolva a kérdésre, minden este várom a pillanatot, amikor beköszönhetek a hallgatóknak, felvillan az “adás” lámpa, na, azt az érzést még nagyon-nagyon sokáig szeretném átélni.

Tervek?

Béres Szabi: Jövőre is minden este 21 órától várok mindenkit az éterben, remélem, sok estét fogunk együtt tölteni…2017-ben is azon fogok, fogunk dolgozni, hogy a legérdekesebb vendégeket szólaltassuk meg a Rádió M-ben, és januárban egy “világsztár” érkezése is tervben van, de ez egyenlőre legyen még titok…:) Időben minden kiderül.

Addig is Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!

