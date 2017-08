Interjú: Antonyo

Béres Szabi: Hogy teltek az elmúlt hónapok?

Antonyo: Nagyon hullámzó, van egy vállalkozásom amivel napközben foglalkoznom kell, mellette a diszkózást is próbálom összehozni, és ott a rádiózás, úgyhogy például a szerdáim teljesen romokban szoktak lenni. Reggel bent vagyok az üzletben, délután a rádióban, közben elugrok edzeni, este megint rádió, ha pedig belefér jön egy kis stúdiózás.

Béres Szabi: Ha már a stúdiózást említetted, mi újság zenei fronton?

Antonyo: Nemrég készült el vadonatúj dalom az “In Your Arms”, amit Mira énekelt fel éppúgy, mint a „Been too long”-ot. Willcox barátom segített a munkálatokban, vele egyébként elég sokat stúdiózunk közösen. Az In your Arms esetében egy régi nagy kedvencünket tettük teljesen új köntösbe, ahol többek között a gitárt (is) újrajátszottuk, szóval egy kellemes nyári, latinos nóta lett a végeredmény, amelyhez Nigel Statey azóta készített már saját megoldást, de Zsak és Magonyi kettőse szintúgy összevarázsolt egy kitűnő remixet, ami nagyon könnyen emészthető. Az eddigi visszajelzések a rádióhallgatók és a partyarcok részéről is pozitívak, ez nagy öröm számunkra. Klipben is gondolkozunk, ha lesznek fejlemények ezzel kapcsolatban, azt a hivatalos Facebook oldalamon publikálni fogom.

Béres Szabi: Idén még várható megjelenés?

Antonyo: Őszre mindenképpen várható (még) új megjelenés.

Béres Szabi: Augusztus 12-én a budapesti RIO-ban fogod ünnepelni a 40. születésnapodat, egy egészen különleges buli keretén belül, mit lehet tudnunk az estéről?

Antonyo: Igen, ez egy saját szervezésű buli lesz, hiszen eddig mindig elmentem fellépni a születésnapomon, most viszont jött az ötlet, hogy miért nem csinálok egy saját bulit, amelyhez kiveszünk egy klubbot és megcsináljuk. Érdekesség, hogy 40 éves leszek és pont 20 éve vagyok a pályán. A line up-ban egyébként ott lesz az öreg (Bárány Attila), akit nem is tudnék kihagyni, hiszen évtizedek óta szinte össze vagyunk nőve, de Nigel Statey és Willcox is játszani fog az este folyamán. Tőlem pedig egy exclusive 3 órás szettre számíthat mindenki, aki eljön és velem együtt ünnepli ezt a jeles eseményt.

Béres Szabi: Közeli és távoli tervek?

Antonyo: A legfontosabb, hogy a szülinapi buli jól sikerüljön, ezen dolgozunk jelenleg a legtöbbet, ami, ha jól sikerül, és a 3 órás szettet is élvezni fogja a közönség, egy sorozattá is kinőheti magát. A pörgés folytatódik! 🙂

Béres Szabi: Köszönöm a beszélgetést!

